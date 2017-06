Friedrichshafen #bodenseeinnovativ will Unternehmen vernetzen

#bodenseeinnovativ will Unternehmen vernetzen

Innovation, Technologietransfer und die Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit hat sich #bodenseeinnovativ – kurz #bi – auf die Fahnen geschrieben. Angesiedelt ist #bi mit aktuell fünf Mitarbeitern seit Ende 2016 im Campus Fallenbrunnen beim Institut für Weiterbildung, Wissens- und Technologietransfer (IWT) in Friedrichshafen.

"Wir wollen in erster Linie eine Plattform sein, die es Unternehmen möglich macht, sich gezielt miteinander zu vernetzen und voneinander zu lernen", erläutert Projektleiterin Sarah Kluge das Ziel von #bi. "Außerdem wollen wir bei der Vernetzung mit wissenschaftlichen Einrichtungen und Hochschulen unterstützen." Zielgruppe von #bi seien vor allem technologieorientierte kleine und mittlere Unternehmen im Bodenseekreis und in Nachbarregionen. Aktuell seien die Auftragsbücher der Unternehmen voll. "Die Krux ist, dass viele im Moment nicht zehn oder 20 Jahre in die Zukunft blicken", weiß Kluge mit Blick auf Digitalisierung und Industrie 4.0, wie die Fabrik von morgen gerne genannt wird. Andererseits ist sie sicher, dass viele Unternehmen schon sehr weit und für die Zukunft gut gerüstet sind. Oft seien Geschäftsführer zwar sehr gute Ingenieure, aber nicht unbedingt gute Vermarkter ihrer Ideen. "Da wollen wir ansetzen und mehr Transparenz schaffen."

Als Beispiel nennt Kluge einen Anlagenbauer, der auf #bi zugekommen ist. "Bis auf ein betriebliches Vorschlagswesen und die Jahresplanung im Bereich Forschung und Entwicklung hatte er bisher kein systematisches Innovationsmanagement", schildert die Projektleiterin. Nun unterstützt #bi bei der Erarbeitung eines übergeordneten Innovationsprozesses, der die relevanten Bereiche miteinander vernetzt, systematisch Ideen generiert und ihre Realisation möglich machen soll. "In Workshops wird der Innovationsprozess erarbeitet, wobei Mitarbeiter von uns die Moderation übernehmen", erklärt Kluge. Eher technischer Art ist ein weiteres Projektbeispiel, bei dem Daten über ein Werkzeug erfasst werden, die Auskunft über Temperatur, Beschleunigung und Bewegung geben.

"Ziel ist eine Auswertemöglichkeit, um Vorfälle wie Bewegungen an der Maschine, Umweltbedingen, Stöße oder ähnliches zurückverfolgen zu können", berichtet Kluge. "Die ermittelten Werde werden auf einer SD-Karte gespeichert und im Nachgang mit den tatsächlichen Ereignissen abgeglichen." Bei beiden Projekten ist neben dem Innovationsmanager von #bi auch jeweils eine Hochschule mit ihrem Know-how involviert.

Bis Ende 2020 wird #bi mit insgesamt 2,7 Millionen Euro von der EU (50 Prozent), dem Land Baden-Württemberg (20 Prozent) und von den Großunternehmen Airbus DS, Diehl Aerospace, Liebherr Aerospace, MTU und ZF (30 Prozent) gefördert. Den Großunternehmen sei wichtig, dass ihre Zulieferer gut aufgestellt sind. Im Lenkungskreis sind außerdem Vertreter kleinerer Unternehmen, denen wichtig ist, in der Region einen Mehrwert zu schaffen. "Wir streben eine Fortsetzung über den Förderzeitraum hinaus an", sagt Sarah Kluge. Ihr Wunsch sei, dass sich #bi langfristig als Partner der regionalen Unternehmen etabliert und seine Aktivitäten aus selbst erwirtschafteten Mitteln weiterführen kann. Aufgrund der Förderung sind die Leistungen von #bi für die Unternehmen kostenfrei.

Die Initiative

Kontakt: Sarah Kluge, Projektleitung #bodenseeinnovativ, IWT Wirtschaft und Technik GmbH @ DHBW Ravensburg, Campus Fallenbrunnen, Telefon 0 75 41/20 7 72 66, E-Mail kluge@iwt-wirtschaft-und-technik.de

Informationen im Internet: