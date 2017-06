vor 2 Stunden SK Friedrichshafen Zwölf Autos in Friedrichshafen mit Farbe bespritzt

Nach Polizeiangaben wurden mindestens 12 in der Albrecht-Dürer-Straße in Friedrichshafen geparkte Autos in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch mit weißer Farbe bespritzt. Auch auf der Fahrbahn waren entsprechende Farbspritzer feststellbar.