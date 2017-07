Friedrichshafen Zwischenbilanz zum Haushalt

Bei der Sitzung des Finanz- und Verwaltungsausschusses am Montag gab die Stadtverwaltung eine Halbjahres-Bilanz zum Haushalt der Stadt und der Zeppelin-Stiftung.

Erfreulich für die Zeppelinstadt ist, dass die Gewerbesteuereinnahmen viel stärker steigen, als ursprünglich geplant. Fast 10 Millionen Euro Mehreinnahmen allein bei dieser Steuer verzeichnet Kämmerer Stefan Schrode. Insgesamt rechnet die Stadt mit 18,1 Millionen Euro Mehreinnahmen. Anders als geplant sinken dazu die Ausgaben um 6,7 Millionen Euro, was dazu führt, dass etwa 31,5 Millionen Euro dem Vermögenshaushalt der Stadt zugeführt werden können. "Das ist allerdings noch keine feststehende Summe, sondern ein Trend", erklärte Schrode. Damit können die Rücklagen von 35,8 auf 47 Millionen Euro ausgebaut werden, gleichzeitig wird die Verschuldung zurück gefahren. Bei der Zeppelin-Stiftung wird es gelingen, sechs Millionen Euro mehr in den Vermögenshaushalt einzuzahlen, als ursprünglich geplant, in Summe 24,4 Millionen Euro. Weil die ersten Zahlungen für die beiden Bäder und andere Bauprojekte anstehen, verringert sich die Rücklage der Stiftung um 16,8 Millionen Euro auf etwa 95 Millionen Euro.