Friedrichshafen/Ravensburg Zwischen Ravensburg und Friedrichshafen: Statt der Züge fahren nur noch Busse

Sechs Wochen lang fallen alle Fahrten der Bodensee-Oberschwaben-Bahn zwischen Ravensburg und Friedrichshafen aus.

Von Freitag, 31. März bis Samstag, 6. Mai fahren statt der Züge der Bodensee-Oberschwaben-Bahn (BOB) zwischen Friedrichshafen und Ravensburg nur Busse. Die Abfahrts- und Ankunftszeiten verändern sich dadurch, teilt das Unternehmen mit.

Der Schienenersatzverkehr (SEV) ist laut BOB so geregelt, dass in Ravensburg genügend Zeit zum Umsteigen zwischen Bus und BOB von und nach Aulendorf ist. Die Busse halten an den SEV-Haltestellen in unmittelbarer Nähe der Bahn-Haltepunkte. Am Hafen- und Stadtbahnhof in Friedrichshafen fahren die Busse am Halteplatz 8 ab. Reisende lösen ihre Fahrausweise am besten vor Fahrtantritt an den Fahrkartenautomaten der Bahnhöfe oder Haltepunkte.

In den Bussen können zwischen Friedrichshafen und Ravensburg an den betreffenden Tage keine Fahrräder mitgenommen werden. Die Sonderfahrpläne der Bodensee-Oberschwaben-Bahn zum Schienenersatzverkehr liegen in Zügen, bei den Mobilitätszentralen in den Bahnhöfen Friedrichshafen und Ravensburg. Die Sonderfahrpläne können im Internet heruntergeladen werden.

Informationen im Internet: www.bob-fn.de