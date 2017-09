Friedrichshafen Zwischen Ekstase und Vergänglichkeit: Ausstellung "Endlich unsterblich!" im Kunstverein

"Endlich unsterblich!" lautet der Ausstellungstitel der Gruppe CIS und Lisa Götze im Kunstverein Friedrichshafen.

"Die Ausstellung präsentiert den menschlichen Körper zwischen dem Moment des jugendlichen Unendlichkeitsgefühls im Kontrast zur Endlichkeit und Melancholie", so der Kurator der Ausstellung, Julian Denzler. Als Gesprächsleiter des Abends stellt er zunächst die Gruppe CIS im Kunstverein Friedrichshafen vor.

Die zwei Stuttgarter fanden sich 2014 zusammen und bildeten somit die Gruppe CIS. Für verschiedene Kunstprojekte formatiert sich die Gruppe immer wieder neu, beziehungsweise es kommen neue Mitglieder zeitweise dazu. Für das in der Ausstellung gezeigte Video der Amazonen wurden 25 Tänzerinnen gecastet. Auch für die Videoinstallation "Locked In" fand sich eine Gruppe von zehn Menschen zusammen. Die Künstler werden dabei intuitiv ausgewählt. Von Student bis Managerin kann alles dabei sein, denn es handelt sich nicht zwingend um professionell dafür ausgebildete Menschen, die in den Videos mitwirken.

Für "Locked In" wurde alles selbst gemacht: Kamera, Licht, Regie, Drehbuch, Schauspiel. Betritt man den Ausstellungsraum fällt eben genau diese unübersehbare Videoinstallation von zehn Bildschirmen sehr schnell auf. Zehn Kanäle sind zu sehen und jeder der zehn Mitwirkenden durfte auf je einem Bildschirm seine Fantasie ausleben und Regie für seinen eigenen Film führen. Der Ausgangspunkt dabei war: "Was wolltest du schon immer mal machen?" Laut Gruppe CIS war die Arbeit an dem Projekt ein schonungsloser Prozess. Ein gegenseitiges Zermalmen wirkte wie eine Therapie und es entstand ein Familiengefühl. Ein freundschaftliches "Finger in die Wunde legen".

Es gab keinen Schongang während des Arbeitsprozesses. Während sich die Gruppe CIS mit bewegten Bildern ausdrückt, arbeitet die Künstlerin Lisa Götze im Kontrast dazu meist mit altklassichen Mitteln. Zeichnungen, Malerei, Skulpturen. Das ist ihre Welt. Ganz banale Dinge werden von ihr auf Papier gebracht, ein Mund, ein Ausschnitt eines Körpers. Trotzdem scheinen die Werke auf den ersten Blick schockierend. Die Körperteile des Werks "Baby, Please Don't Die" können selbst nach längerem Betrachten nicht identifiziert werden. Manch einem mag die Abbildung obszön, anstößig oder ordinär vorkommen. Doch genau dies ist es nicht, es ist das Menschlichste auf der Welt. Alternde Haut mit all ihren Ecken und Kanten. Nicht mehr und nicht minder.

Der Wahrnehmung des Betrachters lässt Lisa Götze freien Lauf. Um welchen Körperteil es sich handelt, wird nicht verraten. Kurator Julian Denzler beschreibt die Werke als "messerscharfe Analyse von alltäglichen Momenten". Auch bei ihrem Werk "I Was Here" bedient sich Götze ganz alltäglichen und normalen Dingen, welche in der Darstellung vorerst schockierend wirken. Eine Stunde lang ließ sie sich hierfür unter ärztlicher Aufsicht einen äußeren Blutkreislauf legen. Vom linken Arm über einen Plastikschlauch in den rechten Arm. Der versiegelte Schlauch samt des geronnenen Blutes bildet den Schriftzug "I was here" und somit das perfekte Pendant zu der typischen Edding-Kritzelei auf der Toilettentür eines Berliner Nachtclubs.

Krass, unverfälscht, unverblümt und ästhetisch. Jugendliche Körper und Fantasien in Kontrast zu blasser, alternder Haut, kurz vor dem Verfall. Der Körper am Höhepunkt seiner Zeit und am Ende seiner eigenen Geschichte – zwischen Ekstase und Vergänglichkeit.