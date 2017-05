Friedrichshafen Zweite Auflage der Beach Days in Friedrichshafen: Anmeldungen ab sofort möglich

Die Anmeldephase für die zweite Auflage der Beach Days in Friedrichshafen (20. bis 25. Juni) hat begonnen. Bevor mit dem LBS-Cup Spitzensport geboten ist, gehört die sandige Arena am Häfler Seeufer unter anderem Nachwuchskickern, Firmengruppen, Schulklassen und Vereinen.

Die Beach Days bleiben in Friedrichshafen keine Eintagsfliege. Lange vor dem letzten Sieg auf Sand gab es bei der Premiere im vergangenen Jahr lobende Worte. Bei einem Pressegespräch am Mittwoch fanden sie eine Fortsetzung. Von einer Bereicherung für die Stadt sprach etwa Bürgermeister Andreas Köster. Die Bereitschaft derer, die die Beach Days möglich machen, reicht bereits weiter in die Zukunft, zunächst stecken der VfB Friedrichshafen als Ausrichter und die Überlinger Agentur MCD Sportmarketing als Veranstalter aber mitten in den Vorbereitungen für die zweite Auflage, die am 20. Juni beginnt. Neu auf dem auf sechs Tage verlängerten Programm: Beachhandball und ein zweiter Beachsoccer-Tag. Schirmherr der Veranstaltung ist Oberbürgermeister Andreas Brand. Der SÜDKURIER und die Seewoche sind erneut Medienpartner.

Sportlicher Höhepunkt wird der LBS-Cup sein. Bevor die besten Beachvolleyballer aus Süddeutschland um Preisgeld und Punkte für die deutsche Meisterschaft kämpfen, gehört die sandige Arena Kindern und Erwachsenen, Kollegen und Freunden, Vereins- und Hobbysportlern. Vormittags haben zum Beispiel Schulen die Möglichkeit, Sportstunden in die Beach-Arena zu verlegen, anschließend messen sich Vereine und Gruppen verschiedenster Art. Im Vordergrund sollen während der Beach Days Spaß, Bewegung und Miteinander stehen. "Alle, die mitmachen wollen, haben die Möglichkeit dazu", sagt Markus Dufner von MCD Sportmarketing. "Wir machen das für die Öffentlichkeit", betont VfB-Präsident Wunibald Wösle. Ihm seien die Tage vor dem LBS-Cup sehr wichtig. "Der Spaß soll im Vordergrund stehen.

" Am Gelingen der Beach Days wirken Wösle zufolge rund 100 Helfer aus den verschiedenen VfB-Abteilungen mit. Die Mischung aus Profi- und Breitensport sei es, die auch für das Stadtwerk am See (SWS), den Reiz an der Veranstaltung ausmacht, wie Pressesprecher Sebastian Dix beschrieb. Das SWS ist erneut als Hauptsponsor und Namensgeber mit an Bord.

Ob nun für die Beachvolleyball-Stadtmeisterschaft oder eine der vielen weiteren Mitmachmöglichkeiten: Gruppen und Vereine können sich ab sofort anmelden. Wer sich lieber aufs Anfeuern konzentrieren will, kann sich zum Beispiel auf große Zuschauertribünen freuen. Neben dem sportlichen Geschehen sind Gastronomie, eine Beachbar sowie ein Rahmenprogramm in Vorbereitung. "Selbstverständlich wird auch die Mannschaft des VfB zu einem Einlagespiel antreten", so Wösle. Vorab muss natürlich jede Menge Sand her. Dufner geht von rund 250 Tonnen aus, die genaue Menge hänge mit der Art des Sandes zusammen. Dass für die Beach Days nicht irgendein Sand auf die Promenade gekippt wird, weiß Bürgermeister Köster seit seinem Volleyballeinsatz – selbstverständlich barfuß – bei der Premiere. "Trotz Regen ist der Sand nicht matschig geworden."

Mit Profis schmettern

Informationen und Anmeldungen: www.beach-days-fn.de

Am ersten Tag der Beach Days – Dienstag, 20. Juni, gegen 20 Uhr – gibt es ein Einlagespiel mit den VfB-Volleyballern und einem SÜDKURIER-Leserteam. Wer mit den Cracks baggern und pritschen will, kann sich per E-Mail bei der Redaktion bewerben: friedrichshafen.redaktion@suedkurier.de, Stichwort Beach Days. Keine Bange, die Profis nehmen die Hobbyspieler vertrauensvoll in ihre Reihen auf, der Spaß steht im Vordergrund, nicht der Wettbewerbsgedanke.

Programm der Beach Days 2017

Dienstag, 20. Juni: Beachvolleyball

10 Uhr: Jugendcamp13 Uhr: Jugendturnier16 Uhr: Beachvolleyball-Stadtmeisterschaft ca. 20 Uhr: Einlagespiel VfB-Volleyballer mit SÜDKURIER-Team ca. 21 Uhr: Finalspiele

Mittwoch, 21. Juni: Beachhandball

10 Uhr: Schulprogramm 13 Uhr: Schülerturnier 18 Uhr: Vereinsturnierca. 20 Uhr: Rahmenprogramm

Donnerstag, 22. Juni: Beachsoccer

10 Uhr: Kindercamp-Schulaktion 13.30 Uhr: Schülerturnier (E-Jugend) 17 Uhr: AH-Turnier ca. 20 Uhr: Rahmenprogramm

Freitag, 23. Juni: Beachsoccer

10 Uhr: Kindercamp-Schulaktion 14 Uhr: Schülerturnier (D-Jugend)16 Uhr: Firmenturnier ca. 20 Uhr: Showeinlage

Wochenende, 24./25. Juni: LBS-Cup

je 9 bis 18 Uhr: Beachvolleyball; Sonntag, ca. 12.30 Uhr: Einlagespiel