Friedrichshafen Zwei neue Mitglieder im Jugendparlament

Bei der Vollversammlung des Jugendparlaments Friedrichshafen wurden zwei neue Mitglieder in das Gremium aufgenommen: die 15-jährigen Angelina Ritter und Michelle Janda. Das Jugendparlament bereitet derzeit das dritte Jugendforum vor, das erstmals im neuen Jugendzentrum Molke stattfinden wird – am 31. Mai oder 1. Juni 2017.

Friedrichshafen – Skateparks, Videos, Homepage: Breit gestreut waren die Themen bei der Vollversammlung des Häfler Jugendparlaments am Donnerstag. Drei Punkte stachen heraus: Das Parlament plant ein neues Planspiel, das dritte Jugendforum steht an und das Parlament unterstützt die Aktion einer Häfler Studentin, die auf Missstände in der Modeindustrie aufmerksam machen will. Erfreulich für das Gremium: Es bekam mit Angelina Ritter und Michelle Janda, beide 15 Jahre alt, zwei neue Mitglieder. Jugendbetreuerin Theresa Katranitz verkündete den Beschluss des Gemeinderats, dass Mitglieder des Jugendparlaments 7,50 Euro Aufwandsentschädigung für eine Sitzung erhalten und 10 Euro für die Teilnahme an Sitzungen des Gemeinderats oder dessen Ausschüssen.

"Ein zufriedenstellendes Ergebnis" hätten die Workshops zur Gestaltung der Skateparks gebracht, berichtete die Jugendbeauftragte Alina Mertz. Man habe ein Konzept für die Skateparks in den Kitzenwiesen sowie in Ailingen auf den Weg gebracht. Von Fortschritten im Jugendbeteiligungsraum in der Molke berichtete auch Theresa Katranitz. Ausstattung und Wandbemalung seien im Werden: "Das ist ein Raum, der sich von Woche zu Woche gestaltet." Dokumentieren könnte solche Aktionen ein Videoprojekt, das nun starten soll: Jugendliche erstellen dabei selbst Videos.

Das dritte Jugendforum soll am 31. Mai oder 1. Juni stattfinden, erläuterte Alina Mertz. Das Programm werde noch ausgearbeitet. Das Jugendforum finde an einem neuen Ort statt: im Molke-Jugendhaus. "Raus aus der alten Festhalle", formulierte sie plakativ, "rein ins neue Jugendzentrum."

Einen Vorgeschmack auf die Anforderungen des Erwachsenenlebens können Jugendliche beim Planspiel Jugendbeteiligung bekommen, das in den Schulen veranstaltet werden soll. Junge Leute schlüpfen dabei in die Rollen von Politikern, Journalisten, Landwirten, planen, schreiben und debattieren in Konferenzen. Es soll ihnen so gesellschaftliche und politische Prozesse nahebringen, erklärte Theresa Katranitz.

Um mehr Nähe geht es auch in dem Projekt, das Alina Fischer als Gast dem Jugendparlament vorstellte. Die gebürtige Häflerin studiert im dänischen Odense Brandmanagement (Marketing) und kehrte für ihrer Masterarbeit nach Friedrichshafen zurück. Unter dem Titel "Fashion revolution" initiiert sie im Bodenseeraum eine Aktion, die vor dem Hintergrund der Katastrophe in einer Kleiderfabrik in Bangladesch weltweit stattfindet. Am 24. April 2013 stürzte das Fabrikgebäude Rana Plaza ein und begrub über 1000 Menschen unter sich, meist Frauen. Seither erinnert ein Gedenktag an sie, verbunden mit einer Selfie-Aktion. Menschen fotografieren das Label ihrer Kleidung und schicken das Bild an die Marke: Wer nähte dieses Kleiderstück? Vergangenes Jahr beteiligten sich 70 000 Menschen weltweit. So sollen Konsumenten und Produzenten einander näherkommen. Im Jugendparlament war man sich einig: Man will die Aktion unterstützen.

Das Jugendparlament organisierte sich 2015 neu, nachdem die Beteiligung der Häfler Jugend stark nachgelassen hatte. Im Herbst weitete der Gemeinderat das bisherige Vortragsrecht des Jugendparlaments auf ein Antragsrecht aus: Die Jugendlichen können im Gemeinderat Anträge stellen. Und sie erhielten die Möglichkeit, auch nichtöffentliche Sitzungen von Gemeinderat und Ausschüssen besuchen – sofern es um jugendrelevante Themen geht.