Friedrichshafen Zwei Verletzte nach Auseinandersetzung am Stadtbahnhof

Zwei Jugendliche wurden am Montagabend gegen 19.30 Uhr bei einer Auseinandersetzung im Bereich des Häfler Stadtbahnhofs verletzt.

Wie die Polizei berichtet, entwendete ein Unbekannter einen Bluetooth-Lautsprecher im Wert von rund 100 Euro, den ein 18-Jähriger auf einer Parkbank im Bereich der Grünfläche abgestellt hatte. Der Bestohlene rannte dem auf einem Fahrrad flüchtenden Dieb wenige Meter hinterher und nahm ihm den Lautsprecher wieder ab, einen Fluchtversuch unterband er laut Polizeibericht mit einer Ohrfeige.

In das Geschehen griffen drei zuvor Unbeteiligte im Alter von 16, 17 und 20 Jahren ein. Im Zuge von Handgreiflichkeiten warf der 17-Jährige dem 18-Jährigen eine Bierflasche an den Oberkörper, wonach dieser Schmerzen an der Brust verspürte. Der 18-Jährige erlitt zudem Schürfwunden an einem Arm und im Gesicht, der 16-Jährige trug Schürfwunden am Bein davon.

Der Dieb konnte flüchten, berichtet die Polizei weiter. Gegenteilige Aussagen und Verständigungsprobleme mit den Beteiligten machen weitere Ermittlungen nötig.