Friedrichshafen Zwei Tage Beachsoccer direkt am Bodensee

An zwei Tagen dreht sich während der Beach Days in Friedrichshafen alles um Fußball. Bis Ende des Monats können sich Firmen- und AH-Teams für die Beachsoccer-Turniere im Bereich des Gondelhafens anmelden.

Jede Menge Sport und Spaß versprechen die zweiten Beach Days ab Dienstag, 20. Juni. Das Interesse am Kicken auf Sand war bei der Premiere so groß, dass in diesem Jahr an zwei von sechs Veranstaltungstagen Beachsoccer gespielt wird. Erneut ausgetragen wird der Beachsoccer-Cup für Firmenmannschaften. Doch auch für AH-Teams läuft die Anmeldephase.

"Der Ball rollt nicht, er ist häufig in der Luft. Es gibt viel Direktspiel und schnelle Abschlüsse – spektakulär, aber anstrengend", beschreibt Dufner, was Fußballer und Zuschauer am Gondelhafen erwartet. "Ich kann jedem AH-Spieler mitgeben: Das Feld ist vielleicht kleiner als gewohnt, es ist aber auch tief", sagt Murat Korkmaz, Vizepräsident des VfB Friedrichshafen und Jugendleiter der Fußballabteilung. Der größte Sportverein der Stadt richtet die Beach Days aus. "Es ist wichtig und schön, so verlässliche Partner zu haben", betont Markus Dufner. Als Sponsor des Firmen- und des AH-Turniers ist auch das Häfler Autohaus Ivacic wieder mit an Bord. "Wir sind sehr gerne dabei", sagt Fabio Ivacic, "auch, um den Breitensport zu unterstützen." Und wie laufen die Vorbeitungen der VfB-Fußballabteilung? Murat Korkmaz lobt "super Trainer, super Eltern und super Jugendspieler". Es gebe im Verein keine Pflicht, zu helfen. "Aber Unterstützung haben wir immer."

Beachsoccer-Tage

Am 22. und 23. Juni steht Beachsoccer auf dem Programm. Beide Tage beginnen mit einem Kindercamp, dann treten am Donnerstag D-Jugend-Teams zum Junior-Cup an, am Freitag E-Jugend Teams. Das AH-Turnier wird am Donnerstag um 16 Uhr angepfiffen, das Firmenturnier am Freitag um 16 Uhr.

Die Spielzeit während der Vorrunden-Spiele beträgt neun Minuten, die Finalspiele dauern zwei Mal sieben Minuten. Pro Team sind drei Feldspieler und ein Torwart im Einsatz, die Zahl der Auswechselspieler ist nicht begrenzt. Meldeschluss ist am 31. Mai. Es gibt Pokale und Sachpreise zu gewinnen. Im Vordergrund steht aber der Spaß, wie Dufner betont. Ansprechpartner für Fragen zum AH- und zum Firmenturnier ist Boban Savic, VfB-Fußballabteilung, Telefon 01 76/83 14 24 29.

Informationen und Anmeldung: