Friedrichshafen Zwei-Million-Euro-Finanzsspritze für Flughafen

Die klamme Flughafen Friedrichshafen GmbH (FFG) erhält eine Million Euro von der Stadt Friedrichshafen und eine Million Euro vom Landkreis Bodenseekreis zur Unterstützung. Ziel ist es, einen Mehrjahresvertrag mit einer Regionalairline für Binnenflüge abzuschließen.

Der Gemeinderat hat mehrheitlich nach intensiver Diskussion in nicht-öffentlicher Sitzung am Montagnachmittag eine finanzielle Unterstützung der Flughafen Friedrichshafen GmbH (FFG) in einer Größenordnung von einer Million Euro beschlossen. Das verkündet Oberbürgermeister Andreas Brand per Pressemitteilung während des öffentlichen Teils der Sitzung, die gerade im Rathaus stattfindet, per Pressemitteilung.

"Diese finanzielle Unterstützung soll gezielt zur Reaktivierung innerdeutscher Flugstrecken, insbesondere nach Hamburg und Berlin, dienen. Ziel der FFG ist es, mit Hilfe dieser finanziellen Mittel einen Mehrjahresvertrag mit einer Regionalairline zu schließen und damit das Angebot an Linienflügen wieder auszubauen. Insbesondere für Geschäftsreisende und Unternehmen der Region sind die Ziele Hamburg und Berlin von hoher Bedeutung", so Brand. Innerhalb des Gesellschafterkreises werde sich die Stadt Friedrichshafen dafür einsetzen, dass sich auch der Landkreis und weitere Gesellschafter an der finanziellen Unterstützung beteiligen.

Der Kreistag des Bodenseekreises vermeldet zeitgleich zur Pressemitteilung des OBs, dass auch er in seiner nichtöffentlichen Sitzung am 19. Juli mehrheitlich eine finanzielle Unterstützung in Höhe von rund einer Million Euro beschlossen habe. Die Stadt Friedrichshafen und Landkreis Bodensee halten als öffentliche Gesellschafter jeweils 39,38 Prozent des Stammkapitals. Beide Fördermaßnahmen wurde nach EU-Beihilferecht geprüft und ist zulässig, heißt es in den Mitteilungen.