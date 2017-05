Im Casino spielen am Freitag die Bands Ulrich Ellison and Tribe aus Texas und Moira’s Junkyard aus Basel

Schwer zu glauben, aber wahr: Bei freiem Eintritt, auf der Basis einer Kollekte, findet am Freitag, 5. Mai, im Casino Kulturraum in Friedrichshafen ein Konzert zweier namhafter Bluesrock-Bands statt: Auf der Bühne stehen Ulrich Ellison and Tribe aus Texas und Moira’s Junkyard aus Basel. Beginn ist um 20 Uhr.

Ulrich Ellison and Tribe geht passend zur Veröffentlichung des neuesten Albums „America“ auf internationale Frühjahrstournee. Der Singer/Songwriter und Gitarrist Ulrich Ellison spielt hauptsächlich eigene Stücke. Mittlerweile einer der bekanntesten Gitarristen im „Live Music Capitol Of The World“ in Austin, wurde Ulrich Ellison 2016 dort der Austin Music Award als „Austin’s Best Guitarist“ verliehen – eine Auszeichnung, die auch schon Stevie Ray Vaughan, Eric Johnson und Gary Clark jr. bekamen. Ellison gewann drei Preise des US-Magazins „Downbeat“ und zahlreiche andere Auszeichnungen. Seine Songs basieren auf bluesigen Grooves, sprengen aber den Rahmen des Bluesrock und überzeugen mit starken Spannungsbögen, ausgreifender Dynamik und feinen Nuancen.

Die Musiker von Moira’s Junkyard fanden 2015 zusammen. Die Band covert Blues-, Rock- und Soul-Songs, versehen mit Südstaatenfeeling sowie einer Prise Folk und Country. Das Quartett aus der Schweiz hat beim Auftritt im Casino einen Gast in seinen Reihen: den Saxofonisten Martin Meßmer aus Friedrichshafen. Er ist bekannt als Mitglied des New Jazzport Orchestras.