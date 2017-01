Friedrichshafen/Ravensburg Zwei Männer wegen des Verdachts auf Kokainhandel vor Gericht

Auftakt eines Prozesses gegen zwei Männer war am Donnerstagnachmittag vor dem Landgericht Ravensburg. Es geht um einen Drogendeal mit einem Kilogramm Kokain.

Wegen des Handels mit Kokain stehen ein 34-jähriger und ein 31-jähriger Mann vor der dritten Strafkammer des Landgerichts Ravensburg unter dem Vorsitz von Richter Stefan Maier. Der Hauptvorwurf ist ein Drogendeal Ende Mai/Anfang Juni vergangenen Jahres mit einem Kilogramm Kokain, bei dem der Jüngere der Verkäufer und der Ältere der Käufer gewesen sein soll. 500 Gramm des Kokains sollen weiter in die Schweiz verkauft worden sein. Dem Älteren werden zudem zwei weitere Taten mit jeweils 100 Gramm Kokain vorgeworfen. Zum einen wurde er bei einer Verkehrskontrolle im Oktober in Ailingen-Berg mit 100 Gramm Kokain in der Unterhose erwischt, zum anderen soll er Ende April an einem Drogendeal mit weiteren 100 Gramm Kokain beteiligt gewesen sein. Beide aus Friedrichshafen stammenden Männer sitzen in Untersuchungshaft und räumten einen Teil der Taten ein.

Der Ältere nimmt seit seinem elften Lebensjahr Drogen, wie er berichtete. Erst Marihuana, dann Speed und Ecstasy, etwa ein Jahr Heroin und schließlich seit zwölf Jahren Kokain, wenn es möglich war, täglich. Daneben war Alkohol im Spiel. Das Erstaunliche ist, dass er nach einer schwierigen Schulzeit und gescheiterten Ausbildung jahrelang in einem Häfler Unternehmen arbeitete. "Es wundert mich, dass Sie so stark konsumiert haben und nicht aufgefallen sind, abgesehen von Fehlzeiten", so Richter Franz Bernhard. Tatsächlich fiel es seiner Familie, seinen Bekannten und seinem Arbeitgeber auf. Helfen lassen wollte er sich aber nicht. Der jüngere Angeklagte hatte ebenfalls keine ideale Kindheit und Schulzeit. Über Jahre wechselte er ständig seine Stellen. Angeblich nimmt er keine Drogen.

Drogen in die Schweiz verkauft

Was den Hauptanklagepunkt angeht, behauptete der Ältere von dem Jüngeren angerufen worden zu sein. Tatsächlich seien dann 600 Gramm Kokain, nicht ein Kilo, bei ihm gelandet. Er hätte aber Zweifel gehabt, ob sie wirklich von dem Jüngeren kommen, denn der Bote sei ein Bekannter eines anderen Süchtigen und Dealers gewesen, mit dem er keine Geschäfte mache. Jedenfalls beschloss er, 100 Gramm für sich zu behalten, weitere 100 Gramm verkaufte er an einen in der Schweiz wohnenden Mann für 10 000 Schweizer Franken. Der nahm dann weitere 400 Gramm ab, für 24 000 Euro, so der Angeklagte, bezahlte aber nicht. Nach Darstellung des Jüngeren war er nicht der Verkäufer, sondern nur das "Sprachrohr" gegen Geld für den schon vom 34-Jährigen vermuteten anderen Dealer.

Die Staatsanwaltschaft vermutet, das Kokain stammt aus Westdeutschland oder den Niederlanden, bei einer Beschaffungsfahrt kurz zuvor gekauft. Der 31-Jährige behauptete, er sei nur auf "Städtetour" mit dem anderen Dealer gewesen, der dabei alte Schulden eintrieb. Als Schuldeneintreiber versuchte er sich dann selbst in der Schweiz bei dem Käufer, was scheiterte. Den Vorfall bezüglich der Kontrolle gab der 34-Jährige zu. Die Beteiligung an dem kleineren Deal bestritt er, weil er zu diesem Zeitpunkt in den Urlaub flog, wo er sich einem Drogenexzess hingab, wie sein Verteidiger Thomas Bauch es nannte.