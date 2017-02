Zwei Glatteis-Unfälle nahe Friedrichshafen

Bei einem der beiden Unfälle, die sich am Mittwochmorgen ereigneten, hatte sich ein 34-Jähriger mit seinem Wagen überschlagen.

Nach Polizeiangaben war gegen 8 Uhr eine 52 Jahre alte Autofahrerin, die auf der Kreisstraße 7739 von Berg in Richtung Jettenhausen unterwegs war, mit ihrem Wagen von der glatten Fahrbahn abgekommen. Den Schaden beziffert die Polizei mit rund 3000 Euro. Ein 34-Jähriger überschlug sich gegen 7.30 Uhr mit seinem BMW in einem Feld, nachdem er zwischen Spaltenstein und Schnetzenhausen von der glatten Landesstraße 328 b abgekommen war. Für das Fahrzeug bilanziert die Polizei wirtschaftlichen Totalschaden in Höhe von rund 6000 Euro.