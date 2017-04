Komödie von Éric-Emmanuel Schmitt unternimmt im Bahnhof Fischbach eine Zeitreise: Würde man sein eigenes Leben nochmals auf die gleiche Weise leben wollen oder die Weichen neu stellen?Das Wolfgang Borchert Theater aus Münster verbindet in seiner Inszenierung Situationskomik mit gedanklichem Tiefgang

Was wäre, wenn ich mich damals anders entschieden hätte? Wäre mein Leben ganz anders verlaufen? Wäre ich gar glücklicher geworden? Die Frage, ob der Mensch in seinen Entscheidungen frei oder doch einer Art Schicksal unterworfen ist steht im Mittelpunkt des surrealen Theaterstücks "Zurück auf Anfang" von Éric-Emmanuel Schmitt. Im Bahnhof Fischbach überzeugte das Wolfgang Borchert Theater aus Münster mit der Inszenierung von Meinhard Zanger.

Die Standuhr kippt um und katapultiert Alexandre (Jürgen Lorenzen) nach einer kurzen Ohnmacht zurück in die eigene Vergangenheit. An einem entscheidenden Tag seiner Jugend trifft er sich selbst, nur etwa 40 Jahre jünger. Da ist aber nicht nur sein junges Ich, genannt Sascha (Florian Bender), sondern auch Großmutter Mamie Lou (Monika Hess-Zanger) und drei für seinen Lebensweg entscheidende Frauen namens Betty (Alice Zikeli), Cassandre (Stefanie Winner) und Moira (Hannah Sieh). Während Alexandre für die drei jungen Frauen unsichtbar bleibt – eine Steilvorlage für zahlreiche Slapstick-Einlagen – kann er sich mit seinem jüngeren Pendant unterhalten. Und nicht nur das, die beiden philosophieren über Generationenfragen ebenso wie über den Lauf der Welt. "Wüsste man die Zukunft, wäre die Zeit zwecklos", meint Alexandre auf die neugierigen Fragen seines jüngeren Ichs nach seiner Zukunft. Aber was für eine Versuchung, die Zeit zu korrigieren, sich verschiedene Irrtümer zu ersparen, einfach zurück auf Anfang zu gehen. So spielt Alexandre natürlich mit dem Gedanken, die Weichen neu zu stellen.

Stimmig bis zu Schlaghosen, Hotpants und Plateausandalen greift Darko Petrovic, zuständig für Bühnenbild und Kostüme, die Zeitreise in die 1970er Jahre auf. Hinter dem Wohnzimmer mit Couch, Sessel und tickender Standuhr geht der Blick zu einem grünen Labyrinth, wie es gerne mal den Garten eines englischen Herrenhauses ziert. Oder wird hier der Irrgarten des Lebens symbolisiert? Immer wieder tauchen die Schauspielerinnen in seinen Gängen auf. Genüsslich zieht Cassandre an einer Zigarette. "Du siehst dir mit 60 ähnlicher als mit 20", weiß Alexandre. Hat er die gealterte Jugendliebe doch erst kürzlich von weitem gesehen und dabei festgestellt, dass sich ihr Egoismus und ihre Härte im Laufe der Zeit in den hübschen Gesichtszügen niedergeschlagen haben.

Mamie Lou sieht im Labyrinth gar verstorbene Familienmitglieder herumirren. "Jetzt erzähl schon, wie war meine Beerdigung?", will sie von ihrem bereits ebenfalls ergrauten Enkel wissen und bringt das Publikum zum Lachen. Brillant und urkomisch ist auch Alexandres Simultanübersetzung eines typischen Mann-Frau-Dialogs zwischen seinem jungen Ich und Cassandre. Dass sie "Ja, vielleicht" sagt und eigentlich "Nein" meint, ist eine der leichteren Übungen. Für Fortgeschrittene ist, wenn er feststellt, dass ihre Schwangerschaft ja noch ganz am Anfang sei. In der direkten Übersetzung bedeutet das nichts anderes als "da ist eine Abtreibung ja noch gut möglich". Und wenn Cassandre mit Blick auf die Nebenbuhlerin fragt "Was macht die Tussi am Pool" bleibt es Alexandre nur, den Satz wortwörtlich zu wiederholen. Da gibt es nichts zu übersetzen.

Sicher hat jeder schon einmal darüber nachgedacht, mit dem Wissen von heute nochmals vor einer wichtigen Entscheidung von damals zu stehen. So fragt sich auch Alexandre, ob er seinem jungen Gegenüber zu denselben Entscheidungen raten soll wie er sie einst getroffen hat oder ob er ihn lieber ins Ungewisse schicken soll. Mit viel Präsenz, Spielfreude, Sinn für Situationskomik und, wenn nötig, mit vollem Körpereinsatz spielt das Ensemble. Neben einem gelungenen Theaterabend ließen sich auch viele Anregungen für eigene Was-wäre-wenn- Gedankenspiele mitnehmen.