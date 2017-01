Friedrichshafen-Kluftern Zur Rekordtaufe in Kluftern wird grausiges Gebräu gereicht

Die Narrenzunft Kluftern hat die Fasnetssaison traditionell auf dem Schulhof eröffnet. Es hat 15 Täuflinge gegeben – so viele wie noch nie, wie es hieß.

"Göhrelöchner – Hopp, Hopp" schallte es in diesem Jahr am Freitagabend das erste Mal durch die bitterkalte Nacht. Bei minus acht Grad Celsius versammelten sich die Klufterner Narren auf dem Schulhof, um sage und schreibe 15 Täuflinge aufzunehmen. "So viele wie noch nie", wie Zunftmeister Andreas Lamm verkündete.

Zuvor musste allerdings noch die Fasnet erweckt werden. Nach der Geschichte von Göhrelöchner, Widerwurz, Schlossburen und Kluftinger Rebleut' folgte deshalb erst einmal der Erweckungstanz. Der fiel allerdings etwas kürzer aus, als gedacht, weil durch die Kälte die Musikanlage "einfror".

Die 15 Täuflinge, fünf Göhrelöchner, zwei Schloßburen und acht Widerwurze, erwartete anschließend die Initiation. "Der Widerwurz im ganzen Land für seine Untaten bekannt. Unser Schwur sei simpel nun, wir werden nie nichts Gutes tun!", schworen die acht ohne Zögern oder Versprecher. Und auch Göhrelöchner und Schloßburen taten es mit ihren Schwüren gleich. Doch bis dahin war es leicht. Jetzt kam das Zunftmeisterblut, und der Zunftmeister hatte, so viel sei verraten, offenbar vor dem Abzapfen ziemlich viel Knoblauch gegessen. "Ein paar Kräuter und fiese Sachen, es gar gräulich machen. Susi (Vizezunftmeisterin Susanne Kessler) macht es noch richtig heiß, das treibt in die Gesichter den Schweiß", so Andreas Lang. Das war nicht zu viel versprochen. Den 15 jungen Frauen und Männern entglitten nach einem Schluck vom Gebräu aus dem Schnapsglas sichtlich die Gesichtszüge. Aber nach dem Stempeln hatten sie es überstanden und rund ging es auf dem Schulhof zur Musik der Lumpenkapelle Kluftern, die kräftig einheizte. Anschließend wurde in der Zunftstube gefeiert.

Die Täuflinge sind: Anna de Bruijn, Fabian Graf, Michael Kreuzer-Palermo, Stefanie Loichinger und Angelina Palermo (alle Göhrelöchner); Julia Birkle, Fabio Dumke, Dominik Dworak, Matthias Hörger, Verena Knoll, Nathalie Krizancic, Michaela Rößler und Sarah Steinbrück (alle Widerwurze) sowie Alina Schramm und Fabienne Sulger (beide Schloßburen).