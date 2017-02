Friedrichshafen Zunftball in Kluftern bot mitreißende Auftritte

Während des Balls der Klufterner Narren im Bürgerhaus folgte Höhepunkt auf Höhepunkt.

Ein Feuerwerk an lästerlichen Scherzen und Einlagen sowie Tanz und Musik hatten sich die Gruppen zum Zunftabend in Kluftern einfallen lassen. Rappelvoll war der Saal im Bürgerhaus. Zum 22. Mal wurde der Zunftabend veranstaltet, berichtete Zunftmeister Andreas Lamm.

Traditionell begann die Sause mit dem lautstarken Einzug der Lumpenkapelle Kluftern zusammen mit den Masken der Zunft. Immer wieder ein Renner ist der Auftritt der Bambinis. In diesem Jahr hieß es "Mama Mia" mit Songs der Popband Abba. Dann kam gleich mit lautem Tatütata und Blaulicht das Rote Kreuz herein: "In der Fasnet liegt schließlich immer einer rum", stellten Elmar (Lemmle) und Birgit (Holverscheid) fest. Birgit kroch zwischen den Bänken herum, doch es fand sich nur ein verlorenes Gebiss. Elmar steckte es zur späteren Abholung ein. Ohne Einsatz wollte das Duo aber nicht heim. So wurde Alex Ebbe zwangsweise für eine Rettungsübung rekrutiert, was für ihn mit einem Sturz von der Bank und Birgit obendrauf endete.

Die 13-jährige Fabienne Sulger, vergangenes Jahr hatte sie Premiere in der Bütt, machte sich auf die Suche nach dem Traummann. "Ich bin auf der Suche nach einem Jungen mit hübschem Gesicht", erzählte sie.

Früher sei ihr Traummann ja ihr Vater gewesen, was sie heute nicht mehr verstehen könne: "Was meine Mama noch mit dem will?" "Er sagt, er sei in den besten Jahren, da sag' ich frei heraus, wie sehen dann Männer in den schlechten Jahren aus?" Üben wollte sie mit dem Nachbarjungen im Dämmerlicht eines Kinos, aber der interessierte sich tatsächlich für den Film. Nachdem die "Danceaholics" aus Ailingen mit ihrem Tanz die Halle aufmischten und erst nach einer Zugabe wieder von der Bühne durften, machte sich der Gemeindebote Thomas Wurst über das Dorfgeschehen her. Er lästerte über das Spiel der Elefanten bei der Eröffnung der Brunnisachhalle und das neue "Schrottwerk" (Kunstwerk). Besondere Aufmerksamkeit schenkte er dem Männergesangsverein. Vor zehn Jahren habe man den Frauenchor "bellevoci" dazu geholt. "Euphorie ging durch den Chor". Aber jetzt sei der Präsident weg, die Euphorie weg und "bellevoci" weg. "Aus jedem Kücken wird mal eine reife Frau", so Wurst. Oder: "Die Weiber sind nicht zu bremsen." Auch Ortsvorsteher Michael Nachbaur bekam sein Fett weg. Dieser habe beim Neujahrsempfang nicht viel Neues gewusst. Aber immerhin berichtete er, jetzt sei der Kunstweg fertig. Aber halt, da kommt ja doch noch was: 15 000 Euro für ein Künstlersymposium "Macht und Pracht".

Das Männerballett zeigte seinen Charme, bevor Robert (Kirchmann) und Sandra (Stiefenhofer) aus Ailingen ihr Küchengespräch führten. "Lebensende mit drei Buchstaben", fragte Robert: "Ehe". Ein witziger, aber hintergründiger Streit zwischen einem Ehepaar, bei dem Sandra am Schluss den Koffer packte. Die "Sektperlen", verstärkt mit den Musikern Erich Friedel, Stefan Ohns und Bernd Müller, sorgten mit volkstümlich, derbem Liedgut für Volksfeststimmung.

Die "Dream Boys" waren als "Rollator-Gang" unterwegs und philosophierten über das Leben: "Du gehst als George Cloony ins Bad, schaust in den Spiegel und kommst als Johannes Hesters wieder raus". Und sie erzählten aus ihrem betreuten Seniorendasein, wie sieben Leute mit sechs Gebissen die Reise nach Jerusalem spielen – ein Knaller.