Friedrichshafen Zum Tod von Siegfried Allgaier: Fischbach hat ihm viel zu verdanken

Der engagierte Fischbacher Siegfried Allgaier ist nach langer, schwerer Krankheit gestorben. Er setzte sich jahrelanger unter anderem für den Uferweg und in der Fischbacher Runde ein.

Friedrichshafen – In vielfältiger Weise hat sich Siegfried Allgaier um Fischbach, Manzell und Spaltenstein verdient gemacht. So haben tausende Menschen, die einen Spaziergang auf dem Fischbacher Uferweg genossen haben, schon von seinem jahrelangen Einsatz für diesen Uferweg profitiert. Vor kurzem ist Siegfried Allgaier, der Macher des Uferwegs, nach langer, schwerer Krankheit im Alter von 73 Jahren verstorben.

Die Menschen in den Stadtteilen Fischbach, Manzell und Spaltenstein haben dem in mehreren Ehrenämtern aktiven Siegfried Allgaier aber noch weit mehr zu verdanken als den Uferweg. So hat er sich 40 Jahre im Vorstand der Kanuabteilung des TSV Fischbach verdient gemacht. 1976 wurde er Schriftführer, 1995 zum Vorsitzenden gewählt. Gleich zu Beginn seiner 20-jährigen Amtszeit als Vorsitzender musste das Freizeitgelände Manzell wegen hoher Schadstoffkonzentrationen gesperrt werden und im Zug der Sanierung des Geländes auch das Bootshaus der Kanuten abgerissen werden. Allgaiers Einsatz auch in vielen Verhandlungen mit der Stadtverwaltung habe den Bau des heutigen Bootshauses erst möglich gemacht, berichtet Susanne Emele, die 2015 Allgaiers Nachfolge im Vorstand der Kanuten antrat, als dieser das Amt in jüngere Hände legen wollte. Vom TSV wurde Siegfried Allgaier 2015 zum Ehrenmitglied ernannt, außerdem erhielt er die silberne Ehrennadel des Württembergischen Sportbundes. Als 2014 der TSV sein 100. Jubiläum feierte, arbeitete Allgaier federführend an der Chronik des Vereins mit.

Ehrenamtlich engagierte sich Allgaier seit 2007 auch im Leitungsteam der Fischbacher Runde. "Er war immer bereit, alles zu tun, was Fischbach voranbringen könnte", sagt Dietmar Nützenadel, der Vorsitzende der Runde. Allgaiers größtes Projekt war dort ein Uferweg von Seemoos bis ans westliche Ende von Fischbach. Im besten Sinne hartnäckig verfolgte er dieses Ziel über viele Jahre. Wenn etwas nicht voranging, hakte er immer wieder nach – bis sich doch etwas bewegte. Trotzdem hoffte er vergeblich, dass der westliche Teil des Weges zum Jubiläum 1250 Jahre Fischbach 2014 fertig sein würde. Oberbürgermeister Andreas Brand hatte das ein Jahr zuvor in Aussicht gestellt. Rückschläge haben Siegfried Allgaier allerdings nie davon abgehalten, sich weiterhin intensiv einzusetzen. Auch zum Gelingen der Fischbacher Jubiläums-Feierlichkeiten trug er tatkräftig bei.

Im Jahr 2015 konnte sich Allgaier über die Eröffnung des östlichen Uferwegs freuen, der südlich des MTU-Werksgeländes vom Freizeitgelände nach Seemoos führt. "Er ist immer mit offenen Augen durch Fischbach gegangen. Wenn er gesehen hat, dass man etwas verbessern könnte, hat er sich eingesetzt und ist dran geblieben", berichtet Dietmar Nützenadel. So hat Allgaier unter anderem auch erheblich dazu beigetragen, dass das herunter gekommene alte Gebäude auf dem Freizeitgelände Manzell durch ein neues Gebäude mit Gastronomie ersetzt wurde und dass es am Uferweg gemütliche Bänke gibt.

Im Fischbacher Geschichtsverein war Allgaier seit dessen Gründung ebenfalls aktiv und führte dort das Archiv. Als Musiker im Musikverein und später in der Kreisseniorenkapelle bereitete er zudem vielen Menschen Freude. Die Trauerfeier findet am Freitag, 8. September, um 13 Uhr auf dem Friedhof Fischbach statt.