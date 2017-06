Friedrichshafen Zum Kulturufer werden 120 000 Besucher erwartet

Das Zeltfestival in Friedrichshafen findet vom 28. Juli bis zum 6. August statt.

Zum 33. Kulturufer, das in diesem Jahr vom 28. Juli bis zum 4. August stattfinden wird, werden 120 000 Besucher erwartet. Geboten werden 30 Veranstaltungen in den Zelten, zwei Matineen, fünf Open Air Aufführungen 17 Konzerte und jede Menge Straßenkunst. Die Aktionen von Spielebus und Jugendhaus Molke, sowie ein Kunsthandwerkermarkt runden das Angebot ab. Es ist die bunte Vielfalt, die das Zeltfestival so erfolgreich macht. „Für jede Altersklasse ist etwas dabei“, sagte Bürgermeister Andreas Köster und fügt hinzu, dass das Kulturufer mit 150 000 Euro aus dem städtischen Haushalt unterstützt wird.

„Ein sehr etabliertes Festival, das inzwischen Kult ist“, so Franz Hoben vom Kulturbüro. Das Programm ist nicht nur vielfältig, sondern auch von hoher Qualität, selbst die Straßenkünstler sind handverlesen. „Nicht jeder, der will, darf auch“, sagt Andreas Köster.

Beim Tanz kommen dieses Jahr zwei Produktionen zum Zug. Einmal aus Haifa die Kibbutz Contemporary Dance Company 2 mit „First of all Stories“ – ein leichtes Stück, das zum Kulturufer passt. Die zweite Gruppe ist eine spanische Truppe aus St. Sebastián, die sich „DanzaZ“ nennt und mit eigener Choreografie tourt. Aus dem baskischen Ausbildungszentrum kommen Tänzer, die weltweit Karriere gemacht haben und auch „DanzaZ“ ist etwas ganz Besonderes. Szenische Vielfalt mit und ohne Worte schaffen die Theaterproduktionen.

Das Theater Lindenhof spielt ein Stück, das von der Folk-Ikone Pete Seeger handelt. Es ist die größte Produktion, die es je beim Kulturufer gegeben hat, allein der Chor zählt 40 Mitwirkende. Das Clown- und Musikduo „Gogol und Mäx“ feiert beim Kulturufer 25-jähriges Jubiläum und neben Django Asül wird auch der Kabarettist Fatih Çevikkollu die Themen der Zeit aufs Korn nehmen. Ihm hat es beim letzten Kulturuferbesuch so gut gefallen, dass er sich auch mit dem kleinen Zelt zufriedengibt.

Die berühmteste europäische Arabistin Claudia Ott wird das Ende von „Tausendundeine Nacht“ in orientalischer Atmosphäre erzählen. Sie hat die jüngst entdeckten Handschriften übersetzt. „Quatrocelli“ heißen vier Cellisten, die sich mit unglaublich breitem Klangspektrum durch die Welt der Filmmusik bewegen; und Andreas Martin Hofmeir bringt mit seiner Tuba musikalisches Kabarett ins kleine Zelt. Die Valentinos gehören längst zum Kulturufer. Das kleine nostalgische Familienunternehmen wirkt wie aus der Zeit gefallen und wer mag, kann mit Valentino den 70. Geburtstag feiern.

Das Musikprogramm ist vielfältig und international, die Künstler kommen aus den USA, Kanada, Sudan, Angola, Schweden, aus der Schweiz und aus Deutschland. Gregor Meyle und Yvonne Catterfield sind sicher Kassenschlager im großen Zelt, aber man sollte auch die Jubiläumstour von „Blood, Sweat & Tears“ nicht versäumen. Die US-Band rockt das große Zelt in neuer Besetzung, aber mit dem Feeling von damals. Die A-capella-Nacht ist beliebt und findet diesmal am 4. August statt.

Aus der Schweiz gastiert „Seven“ mit viel Charme und Groove im großen Zelt und Weltmusik wird HISS ins kleine Zelt bringen. Alsarah and the Nubatones machen ostafrikanische Musik für die Seele, Aline Frazão ist dagegen zwischen Fado, Jazz und brasilianischem Pop angesiedelt. Besonders in der Musikmuschel sind die musikalischen Genres so vielfältig, dass sich jeden Abend ein Besuch lohnt. Dasselbe gilt für das Kindertheater, die Aktionen auf der Spielwiese mit 660 Werkplätzen und Wasserrutsche, sowie für das multikulturelle Jugendzimmer der Molke, wo Do it Yourself-Aktionen stattfinden.

Im Open-Air-Kino des Kulturvereins Caserne laufen an den Wochenenden im Uferpark fünf schöne Sommerfilme, darunter der Oskar-Abräumer „La La Land“ und die Dokumentation „Weit. Ein Weg um die Welt“. Der Kunsthandwerkermarkt wird mehr von der Herstellung der Produkte und noch einmal 20 Prozent mehr Kunsthandwerk zeigen.

Kartenvorverkauf unter ticket.suedkurier.de und Telefon 08 00/9 99 17 77. Informationen im Internet: www.kulturufer.de