Morgen öffnet erstmals die Aktionswiese. Auch dem Open-air-Kino steht offenbar nichts im Wege. Das Jugendzentrum Molke lockt täglich mit einem hochkarätigen und kostenlosen Konzertprogramm in der Musikmuschel. In der Organisation der Straßenkünstler geht das Kulturbüro neue Wege: Ihre Zahl wird auf 22 beschränkt und die Verweildauer auf fünf Tage limitiert.

Kulturufer, das bedeutet Optimismus. Auch wenn alle Wetter-Apps mal wieder gelogen haben, wie heute gegen 14 Uhr. "Seit Vormittag soll gutes Wetter sein", sagt Kulturbüroleiter Winfried Neumann, während aufs Mitarbeiterzelt ein Schauer niedergeht. Aber egal. Später bricht tatsächlich die Sonne durch. Sogar die 34-Grad-Marke soll nächste Woche geknackt werden. Trotzdem ist die Wiese, die sich ab morgen zur Aktionswiese verwandelt, teilweise ziemlich durchgeweicht. "Aber die trocknet schnell", sagt Neumann, während ein Straßenkünstler mit hängenden Armen und schmerzenden Schultern hereinkommt. Durch die halbe Stadt hat er die Koffer mit seiner Ausrüstung gezogen. Er ist noch nie beim Kulturufer aufgetreten, aber er hat sich vorangemeldet. Das ist gut so. "Die Zahl der Straßenkünstler ist erstmals begrenzt, auf 22", sagt Klaus Müller, der diesen Bereich des Kulturufers betreut. "Letztes Jahr waren so viele hier, dass manche schon gar nicht mehr auftreten konnten", meint Jürgen Deeg vom Kulturbüro. "Aber jeder sollte zwei Auftrittsmöglichkeiten am Tag haben." Damit Abwechslung garantiert ist, wird die Verweildauer der Straßenkünstler auf fünf Tage limitiert. So kommen auch andere zum Zug.

Durch die Begrenzung auf 22 Straßenkünstler war es für sie wichtig, sich früh anzumelden, um garantiert auftreten zu können. Klaus Müller hält für jeden Tag noch zwei oder drei Shows zur kurzfristigen Vergabe frei. Aber eigentlich sei das Kulturufer für Straßenkünstler jetzt schon voll. "Zumindest bis Sonntag geht nichts mehr", sagt er. Weil dadurch die schnellsten, aber nicht notwendigerweise die interessantesten Künstler zum Zug kommen, erwägt Jürgen Deeg, den Straßentheaterbereich künftig zu kuratieren, also eine Auswahl unter den Bewerbern zu treffen. "Vielleicht werden wir das 2018 schon machen." Aber zunächst geht es darum, Erfahrungen zu sammeln.

Auch bei den Bauwagen des Jugendzentrums Molke ist schon eine Liste voll: diejenige der Bands, die abends um 20.30 Uhr auf dem Soundsofa Platz nehmen. Mit diesem Sofa hat sich die Molke eine zweite, intimere Bühne geschaffen, zusätzlich zu den Konzerten in der Musikmuschel. "Fürs Soundsofa sind 20 Bewerbungen eingegangen, auch von überregionalen Band aus Stuttgart und Ulm. Die Qualität geht steil nach oben", sagt Schweizer.

Hohe Qualität kann auch Franz Hoben vom Kulturbüro versprechen, für "Tausendundeine Nacht" am Sonntagabend, wofür es noch Karten gibt. Mit einer Sache für Kinder habe dieses Erzählkonzert nichts zu tun, sagt Hoben. Auch DanzaZ am Dienstag kann noch einen Schub vertragen. Dagegen ist Gregor Meyle am kommenden Montag ausverkauft.

Das Wetter lädt zum Open Air-Kino ein: Am heutigen Freitag läuft die Komödie "Blind Date mit dem Leben", morgen der Musikfilm "La La Land" und am Sonntag die Reisedokumentation "Weit. Ein Weg um die Welt". Die Filmvorführungen des Kinos Studio 17 beginnen um 21.30 Uhr in den Uferranlagen.

Kulturufer kostenlos