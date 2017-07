vor 55 Minuten Katy Cuko Exklusiv Friedrichshafen Zum Abschied von Josef Brugger: Ein Rektor mit Kopf, Herz und Hand

Die Pestalozzischule, so könnte man es sagen, ist sein Lebenswerk. Seit fast 40 Jahren arbeitet Josef Brugger an dieser Schule, die man alles geheißen hat – Restschule und Brennpunktschule. Die aber vor allem eins war: Modellschule. Nun geht er in den Ruhestand – im Wissen, dass "seine" Schule in zwei Jahren auch nicht mehr sein wird. Brugger hat akzeptiert, was ist, und antwortet auf die Frage, wie es ihm damit geht, schlicht: "Ich freue mich jetzt auf den Ruhestand."