Friedrichshafen Zuhören und Friedrichshafen-Ost gemeinsam entwickeln

Friedrichshafen wählt: Tim Glaser über seine Vorstellungen von Bürgerbeteiligung in FN-Ost.

"Ich möchte gemeinsam mit dem OB den Stadtteil FN-Ost entwickeln." Auf diese knappe, aber inhaltsreiche Formel bringt Tim Glaser seine Wünsche an einen künftigen Oberbürgermeister. Das hat diesen Hintergrund: Der 46-Jährige ist Vorsitzender des noch jungen Bürgerforums FN-Ost, und diese Initiative hat sich einiges vorgenommen – in der Hoffnung, dass diese Wünsche bei der Stadtverwaltung Gehör finden.

Es lässt sich in mehreren Themenbereichen zusammenfassen, erzählt der Forumsvorsitzende, was die Initiative sich wünscht. Da geht es einmal um den Straßenverkehr: "Wir möchten einen Ausgleich schaffen zwischen Autos, Fußgängern und Radfahrer". Das Miteinander auf den hochbelasteten Straßen sollte verbessert werden – und auch die Anbindung der östlichen Stadtteile an den Öffentlichen Personennahverkehr könnte besser sein. So lautet ein Themenbereich, der das Bürgerforum beschäftigt. Viele Einwohner, aber wenig Infrastruktur: Diesen Status Quo möchte die Bürgerinitiative ebenfalls verändert sehen. Eine richtige Poststelle – ebenerdig und barrierefrei erreichbar – wäre ebenso wünschenswert wie ein Geschäft mit Vollsortiment. Was Einwohner ebenfalls vermissten: den schon lange geplanten Wertstoffhof für das Stadtviertel. Es gebe ja mehrere in Friedrichshafen, aber die seien alle recht weit weg. Nun sollten die schon länger diskutierten Pläne dafür auch umgesetzt werden. Ein Thema sind auch die Rotach und deren Uferbereich. Da geht es vor allem die Auswirkung des Hochwasserschutzes. Um mehr Gewicht in solche Anliegen zu legen, schlossen sich die Bürger im Herbst 2016 zusammen.

An der Stelle ist auch der Oberbürgermeister gefragt, meint Tim Glaser – und zwar zunächst durch Zuhören. "Am wichtigsten bei Bürgerbeteiligung ist, dass man ernst genommen wird." Heißt: Dass die Wünsche überhaupt angenommen werden. Dann müsse es um Detailfragen gehen – und dabei fühlen sich die Vertreter des Bürgerforums FN-Ost bei der Stadtverwaltung positiv aufgenommen. Die städtische Vertreterin Alexandra Eberhard sei sehr engagiert und hilfreich. Sie organisierte auch schon ein Treffen mit Andreas Brand: "Der Oberbürgermeister war für uns erreichbar", freut sich der Forumsvorsitzende. In dessen Büro besprach man die Wünsche, und "der Austausch war sehr positiv", resümiert Tim Glaser. "Er sandte uns positive Signale". Der Ball liege nun beim Bürgerforum, denn Brand fragte nach konkreten Schritten und ist damit schneller als die Bürger: "Dabei sind wir von uns aus noch nicht so weit."

Am 12. März wählt Friedrichshafen den Oberbürgermeister. Wir lassen bis dahin Häfler zu Wort kommen, die erzählen, was sie von ihrem neuen oder alten Stadtoberhaupt erwarten.

