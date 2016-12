Friedrichshafen/Konstanz Zugbegleiterin von Fahrgast tätlich angegriffen: Bundespolizei sucht Zeugen

Eine 25-jährige Zugbegleiterin ist während der Fahrt von einem Fahrgast tätlich angegriffen worden. Die Bundespolizei in Konstanz sucht nun Zeugen des Geschehens.

Am Mittwochabend kam es gegen 22.20 Uhr in der Regionalbahn 22732 zwischen Lindau und Singen kurz vor dem Bahnhof Friedrichshafen Stadt zu einem Vorfall, bei dem eine 25-jährige Zugbegleiterin von einem Fahrgast tätlich angegriffen worden ist. Die Bundespolizei in Konstanz sucht nun Zeugen des Geschehens.Nach Mitteilung der Polizei floh der 20-jährige Tätverdächtige nach Halt des Zuges im Bahnhof Friedrichshafen Stadt in Richtung Franziskusplatz und dann weiter in die Riedleparkstraße. Dort konnte er durch Bundespolizisten schließlich festgehalten werden.Nach bisherigen Erkenntnissen gab es mindestens einen weiteren Reisenden im Zug, der direkt in das Tatgeschehen eingegriffen hat. Dieser Mann und weitere Tatzeugen werden gebeten, sich mit der Bundespolizeiinspektion Konstanz (07531 / 12 88 - 250) in Verbindung zu setzen.