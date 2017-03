Die Zucchini Sistaz traten im Bahnhof Fischbach vor einem kleinen Publikum auf, das sich vom humorvollen Swing des Trios aus Münster aber erstklassig unterhalten fühlte.

Drei Damen, eine Kleiderfarbe, sechs Instrumente und jede Menge feinsinnig leichter Humor zu beschwingten Tönen: Das ist die Mischung, mit der die Zucchini Sistaz am Freitagabend im Bahnhof Fischbach ihr Publikum begeisterten – jedenfalls so viel Publikum wie da war. Denn ganze 70 Besucher füllten den Saal nur in der Mitte aus. Aber jene die dabei waren, bewiesen mit tosendem Beifall am Ende, dass sie einen schwungvollen Abend erlebt hatten. Einen swingenden Abend sozusagen im Sinne der Andrews Sisters. Denn darum ging es.

Swing, das steht seit fast 100 Jahren für die Leichtigkeit der Musik. So leicht und locker kamen auch die drei Künstlerinnen Jule Balandat, Sinje Schnittker und Tina Werzinger rüber – ach, hübsch auch noch. Aus dem fernen Münster kamen sie angereist – und auch ihr Publikum kam nicht nur aus der Häfler Umgebung. Autokennzeichen verraten, dass auch Publikum aus Ravensburg und Ulm dabei war. Ein Paar war eigens aus dem hohen Schwarzwald angereist, erzählt es. Der Auftritt des Trios am Bodensee war die Chance, es einmal mit wenig Aufwand zu erleben.

Swing, da gehören Trompete und Kontrabass praktisch zwingend zu. Tina Werzinger steuerte noch eine Gitarre bei. Aber damit leierten die drei Musiker nicht nur einfach bekannte Swingstücke runter, sondern luden das Publikum in den Überleitungen zu humorigen Einlagen ein. Klar, das Lokalkolorit dazugehörte. Das Trio, das mit dem Fahrrad aus Münster – der Stadt mit dem Krimi – gekommen sein will, ließ sich aufklären, was denn am Bodensee so angesagt ist. Apfelwein? Nein: Moscht! „Moscht“ echot Jule Balandat und rollt das Wort wieder und wieder durch ihre Texte.

Man wirft sich verbale Bälle zu. Untereinander und mit den Besuchern plaudern die drei sich durch die Wichtigkeiten des Lebens: Schuhe, Männer, Zucchini und der Schweinehund. Diesem unbeliebten Haustier widmeten die drei Frauen ein eigenes Lied, weil er immer dabei ist: bei Plänen, Diäten und guten Vorsätzen. „Keiner hält mir so die Treue!“ Ein bisschen, das macht diese Musikerinnen sympathisch, nehmen sie sich auch selbst auf die Schippe. Sinn macht das alles nicht, aber Spaß.

Zwischendurch wird geswingt. Zu der Musik lässt sich locker tanzen, und so leicht wie die Töne rüberkommen, kommt man heute nicht drauf, dass der Swing im Nazireich sogar ein Protestausdruck der Jugend war, der Swingjugend. Swing: so lockere Töne mochten die Herrscher nicht – umso mehr jene Jugend, die sich nicht einfangen lassen mochte. Alleine, wie gespielt wird: Swingmusiker stehen nicht rum, sie tanzen und spielen mit ihren Instrumenten, und auch jene der drei Damen aus dem Norden mussten sich kleine Tänzchen gefallen lassen.

Gegen Ende kam doch noch ein kleiner Seitenhieb auf das männliche Geschlecht, so ganz geht es bei einer weiblichen Combo wohl nicht. Aber der gefiel richtig gut, als die Zucchini Sistaz Grönemeyers gesungene Satire „Männer“ verswingt auf die Bühne brachten. Der Beifall machte wohl mutig, denn in der Zugabe wagten sie sich auch noch an einen Klassiker des Swing und Jazz, der auch Fred Astaire begeisterte: „Puttin’ on the Ritz“. Johlender Beifall verabschiedete ein Künstlertrio, das mehr Publikum verdient hätte.