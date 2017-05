Friedrichshafen Zu wenige Kindergartenplätze für Flüchtlingskinder vorhanden

In Friedrichshaefn sind derzeit um die 40 Kindern von Flüchtlingen ohne Kita-Betreuungsplatz. Beispielsweise die syrischen Zwillinge Rahim und Layth und deren Eltern warten seit einem Jahr auf Kitaplätze.

Rahim kann ihren Namen schreiben und deutsche Lieder singen. Auch im Gespräch kann das syrische Kind einiges der noch fremden Sprache verstehen. Für Fünfjährige ist das an sich nichts Besonderes – auch für Flüchtlingskinder nicht. Doch Rahim ist in einer anderen Situation als ihre Altersgenossen. Gemeinsam mit ihrem Zwillingsbruder Layth verbringt sie ihre Freizeit daheim. Von morgens bis abends. Freie Kindergartenplätze für die beiden gibt es in Friedrichshafen seit mehr als einem Jahr nicht.

Die syrische Familie Alhamad, die neben den Zwillingen noch drei weitere Kinder hat, ist mit diesem Problem nicht alleine. Derzeit sucht die Stadt für rund 70 Sprösslinge Kitaplätze. Darunter seien 41 Flüchtlingskinder, teilt die städtische Pressesprecherin Monika Blank auf Anfrage dieser Zeitung mit. Die Vermittlung eines Platzes könne bis zu sechs Monate dauern. Gründe: "Es bedarf ein Zusammenspiel von Verwaltung, Einrichtung und Eltern. Wie schnell ein Platz gefunden wird, hängt auch von der Flexibilität der Eltern ab." Fehlende Arbeitgeberbescheinigung oder unklare Angaben der Eltern seien ebenfalls Ursachen. Sieben Flüchtlingskinder hätten bereits ein Reservierungsangebot in einer Einrichtung gehabt. „Mehrere Eltern haben Reservierungen abgelehnt, weil beispielsweise der Fußweg zum Kindergarten zu lang ist oder weil die Eltern nicht mit dem Bus fahren möchten“, so Blank.

Im Februar 2016 ist Familie Alhamad mit ihren Kindern nach Friedrichshafen gekommen. Seitdem bemühen sich die Eltern verzweifelt um eine Betreuung für ihre Sprösslinge. "Wir haben viele, viele Briefe mit Absagen vom Kindergarten bekommen", sagt Vater Abdalhanan Alhamad und schaut seiner Frau Khatoun Al Mostafa niedergeschlagen in die Augen. Angefangen hat alles in Zusammenarbeit mit Erdmuthe Döffinger-Lange vom Helferkreis Schlossfreunde Friedrichshafen. "Gemeinsam haben wir die Daten der Kinder aufgenommen und an das zuständige Rote Kreuz weitergegeben", blickt Döffinger-Lange zurück. Dass seitdem nichts weiter passiert ist, kann die Ehrenamtliche nicht nachvollziehen. "Rahim und Layth sind im Vorschulalter und gehören in den Kindergarten", betont Döffinger-Lange. Denn nur da würden sie die deutsche Sprache sowie den Umgang mit Altersgenossen lernen. „Es werden sich doch wohl irgendwelche Räume in Stadtnähe finden, in denen die Kinder beaufsichtigt werden können“, ärgert sich die Ehrenamtliche.

Die Zwillinge Rahim und Layth würden, so sagen sie selbst, alles dafür geben, endlich einen Kindergarten besuchen zu dürfen. Was die beiden Fünfjährigen von der deutschen Sprache wissen, haben sie von ihren Geschwistern gelernt. "Bis sie im Kindergarten sind, mache ich das für sie und lerne mit ihnen", erzählt der zehnjährige Ouday stolz. Fast täglich bringt er Rahim und Layth spielerisch Neues bei. Da geht es vom Alphabet über Mathematik bis hin zu Englisch. Auch Sport steht auf dem Programm. "Ich teile mir das mit meiner Schwester Raghdad. Sie tanzt und singt mit uns", sagt Ouday.

Ob es in naher Zukunft Möglichkeiten gibt, die Betreuung für alle Kinder in Friedrichshafen sicherzustellen, ist derzeit noch unklar. Die städtische Sprecherin Blank informiert, dass die Verwaltung mit Hochdruck an Lösungen arbeitet, die "im Kindergartenbedarfsplan unter kurz-, mittel- und langfristigen Maßnahmen beschrieben sind". Auch seien Spielgruppen, die in Schulen oder Gemeindezentren eingerichtet werden könnten, in der Überlegung. "Dies bedarf aber noch einer eingehenden Prüfung, ob und gegebenenfalls wo solche eingerichtet werden können", sagt Blank.

Kann im Sommer keine vorübergehende Lösung für das Problem gefunden werden, müssen die Zwillinge Alhamad bis zum Herbst warten. Denn ab 1. September sind sie für die "IGEL"-Gruppe in der Ludwig-Dürr-Schule vorgesehen. Dort wird die Gruppenanzahl ab dem kommenden Schuljahr von einem auf zwei Komplexe erhöht, sodass künftig 20 Kinder unterkommen. In der Ludwig-Dürr-Schule sind auch die Vorbereitungsklassen einquartiert, also jene Klassen, in denen schulpflichtige Sprösslinge aus anderen Ländern untergebracht werden, um Deutsch zu lernen. Kommen die Kinder mit der Sprache gut zurecht, werden sie regulären Klassen zugeteilt.

Treffpunkte

Spezielle Spielgruppen für Flüchtlingskinder gibt es nicht, aber Familientreffs für alle: den Treff 22 in der Heinrich-Heine-Straße, einen im Windhägle und den Familientreff Insel mit verschiedenen Spielgruppen, Elternfrühstück und mehr. Das Spielehaus bietet Programme für Kinder ab der 1. Klasse sowie Hausaufgabenbetreuung an. Informationsflyer gibt die Stadt bei Familienbesuchen sowie im Rathaus aus. (lip)