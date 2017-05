Friedrichshafen Zonta-Club unterstützt Frauen weltweit und vor Ort

Der Zonta-Club Bodensee-Allgäu engagiert sich durch vielfältige Projekte für die Rechte von Frauen.

Sie sind Physikerin, Ingenieurin für Luft- und Raumfahrt, Apothekerin, Ärztin, Fotografin oder in einer Management-Position eines hiesigen Großkonzerns beschäftigt. Es sind Frauen, die für viele "ihren Mann stehen". Ein gutes Dutzend solcher Frauen, die im Beruf Verantwortung tragen, bilden gemeinsam den Zonta-Club Bodensee-Allgäu, eine Service-Organisation à la Rotary- oder Lions-Club, die regional seit nunmehr sechs Jahren besteht. Ihre Mission: Können und Kontakte einsetzen, um benachteiligte Frauen zu unterstützen, begabte Frauen zu fördern und für die Rechte der Frauen in aller Welt einzutreten.

Der Club ist die kleinste Einheit in diesem weltweiten Zusammenschluss rund 30 000 starker Frauen, den es schon seit 1919 und heute in 67 Ländern gibt. Dabei werden die Ziele im Kleinen wie im Großen, national wie international verfolgt, erklärt Daniela Hennes, die dem hiesigen Zonta-Club bis 2018 als Präsidentin vorsteht. Die Ärztin aus Eriskirch ist bereits seit 1996 Mitglied der Organisation und war bei zahlreichen internationalen Treffen dabei. Voller Begeisterung berichtet sie von den internationalen Projekten von Zonta, so wie der Kampf gegen die Geburtsfistel in Liberia, die betroffene Frauen zu Ausgestoßenen macht. Oder die Verhinderung von Kinderehen im Niger, wo 13-Jährige die Schule abbrechen müssen, weil sie Mutter werden. Oder die Bekämpfung von Menschenhandel in Nepal, wo Männer ihre Familien verlassen müssen, um den Lebensunterhalt zu verdienen, und deren Frauen versklavt oder zur Prostitution gezwungen werden.

Den Zonta-Frauen hier am Bodensee liegen gleichwohl ihre regionalen Projekte am Herzen. Eines davon begleitet der Club seit seiner Gründung 2011. Damals wurde auch das Frauen- und Kinderschutzhaus des Bodenseekreises eröffnet. Jährlich unterstützt Zonta diesen Zufluchtsort für Frauen mit einer stattlichen Summe, die bei verschiedenen Aktionen gesammelt wird. In diesem Jahr hatte Zonta Mitte März erstmals zur Club-Nacht im Schloss Montfort eingeladen. Der Einladung waren 90 Gäste gefolgt. Bei einer Benefiz-Tombola an diesem Abend kam eine Summe von 2000 Euro zusammen, die Zonta-Präsidentin Daniela Hennes noch an Ort und Stelle der Vorsitzenden des AWO-Kreisverbandes Gisela Müller überreichte, Träger des einzigen Schutzhauses im Kreisgebiet. Zonta hilft aber nicht nur, sondern fördert vor allem junge Frauen, die sich ihrerseits überdurchschnittlich engagieren. So werden Mädchen beim alljährlichen Wettbewerb "Jugend forscht", die sich mit naturwissenschaftlichen Projekten beschäftigen, mit einem Clubpreis bedacht. Über alle Zonta-Ebenen hinweg wird jährlich auch der "Young Women in Public Affairs Award" an junge Frauen im Alter bis zu 19 Jahren verliehen, die sich nicht nur in der Schule, sondern auch darüber hinaus engagieren.

Bei der Club-Sitzung am Montag wurden so die 17-jährige Clara Jäger aus Tettnang sowie Susanna Kuen aus Lindau als diesjährige Preisträgerinnen auf regionaler Ebene von Daniela Hennes ausgezeichnet. Die 18-jährige Lindauerin übernimmt als Feuerwehrfrau und Truppmannführerin mit Zusatzausbildung Atemschutz auch gefährliche Einsätze und macht nach dem Abitur ein FSJ beim DRK in Lindau. Die Tettnanger Abiturientin engagiert sich vielfältig, so als Konfliktlotsin am Montfort-Gymnasium oder als Organisatorin von Mädchen-Freizeiten am Kloster Reute. "Der Preis soll eine Anerkennung für die Mädchen sein, aber auch Ansporn", sagt Daniela Hennes.

Was ist Zonta?