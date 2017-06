Friedrichshafen Zeugenaufruf: Unbekannte besprühen 13 Objekte mit Farben

Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigungen. In Friedrichshafen sind in mehreren Straßen 13 Objekte mit Farbschmierereien verunstaltet worden.

Sachbeschädigungen durch Farbschmierereien an insgesamt 13 Objekten sind bei der Polizei am Montag angezeigt worden. Betroffen sind laut Polizeibericht Objekte in folgenden Straßen: Beethovenstraße, Brahmsstraße, Hadynstraße, Schwabstraße und Brucknerstraße. Nach bisherigen Erkenntnissen dürfte der Tatzeitraum zwischen Donnerstagabend und Freitag gewesen sein. Es wurden Zahlen und Schriftzüge mit unterschiedlichen Farben auf Gebäudefassaden, Buswartehäuschen, Briefkästen und Mülltonnen gesprüht. Die Polizei geht von erheblichen Reinigungskosten aus. Zeugenhinweise an das Polizeirevier Friedrichshafen, Telefonnummer 0 75 41/70 10.