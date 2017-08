Friedrichshafen Zertifikate für Rolls-Royce Power Systems und Tochtergesellschaften

Die Personalpolitik von Rolls-Royce Power Systems ist mit dem Gütesiegel "Beruf und Familie" zum 4. Mal als familienfreundlich zertifiziert worden.

Zum 4. Mal in Folge ist Rolls-Royce Power Systems (RRPS) mit dem Qualitätssiegel „Beruf und Familie“ dafür zertifiziert worden, Familien und die individuellen Lebensphasen der Beschäftigten in den Mittelpunkt zu stellen. Laut Mitteilung des Unternehmens umfasst das Qualitätssiegel „Beruf und Familie“ die Gesellschaften MTU Friedrichshafen sowie erstmals die Tochtergesellschaften MTU Onsite Energy Gas Power Systems in Augsburg, MTU Onsite Energy Systems in Ruhstorf und MTU Reman Technologies in Magdeburg. Außerdem habe RRPS zum 8. Mal das Gütesiegel „Top-Arbeitgeber Deutschland“ und zum 6. Mal das Siegel „Top-Arbeitgeber Ingenieure“ erhalten. Ebenfalls zum wiederholten Mal wurde das Unternehmen als „Fair Company“ zertifiziert. Dieses Siegel bewertet Arbeitsbedingungen und Chancen für Praktikanten.

Personalvorstand Marcus A. Wassenberg nahm das Zertifikat „Beruf und Familie“ in Berlin entgegen. „Mit den Auditierungen wollen wir unsere Attraktivität als Arbeitgeber stärken, insbesondere für junge Menschen. Denn wir möchten ein Arbeitsumfeld bieten, das Freiräume bei der zeitlichen und räumlichen Einteilung der Arbeit ermöglicht, und das Kreativität und Mitverantwortung fördert“, sagt Wassenberg. Neben flexiblen Arbeitszeitregelungen umfasst das Angebot an die Beschäftigten ein konzernweites Gesundheitsmanagement, Freizeit- und Beratungsangebote sowie eine gelebte Kultur, die Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben zu ermöglichen.

Bei RRPS sollen die Regelungen zur Arbeitszeit noch flexibler gestaltet werden. In Planung ist eine Bedarfserfassung zur Kinderbetreuung, nach der gegebenenfalls standortspezifische Angebote umgesetzt werden. Das Top-Employers-Institut, das die Auszeichnung "Top Arbeitgeber" vergibt, bewerte die Qualität des Personalmanagements in neun Bereichen: Talentstrategie, Personalplanung, Training und Entwicklung, Performance Management, Führungskräfteentwicklung, Karriere- und Nachfolgeplanung, Vergütung und Sozialleistungen sowie Unternehmenskultur und Innovationen.