Friedrichshafen Zeppelin mit neuem Anblick

Anlässlich des 100. Todestages des Grafen Zeppelin ist die Außenhülle eines Zeppelin NT neu gestaltet worden.

Zum 100. Todestag des Grafen Ferdinand von Zeppelin am Mittwoch, 8. März, hat der Zeppelin NT namens „Baden-Württemberg“ ein besonderes Branding auf seine Luftschiffhülle bekommen – gemeinsam initiiert von der Luftschiffbau Zeppelin GmbH und der Zeppelin GmbH. Dies geht aus einer Mitteilung der Luftschiffbau Zeppelin GmbH hervor.

Die Flugsaison 2017 startet am Todestag des Grafen – 8. März. Zum Gedenken an dessen Vermächtnis nimmt das Design der Hülle das Motto auf, das bereits für die Feiern zum 175. Geburtstag des Grafen gewählt wurde – "Visionen leben". Diese Visionen des Grafen Ferdinand von Zeppelin sind noch heute in Friedrichshafen spürbar.

Des Grafen Weitsicht und dessen Ideen ließen Konzerne wie Luftschiffbau Zeppelin, ZF, MTU und Zeppelin entstehen. Zeppelins Name steht noch immer für unerschütterlichen Erfindergeist und Wagemut. Mit Beharrlichkeit und Überzeugungskraft schaffte er es, andere von seinen Ideen, seinen Visionen zu überzeugen und so die wichtigen Weggefährten und Mitarbeiter zu finden, die noch immer in den Unternehmen neben ihm präsent sind. Das Motto „Visionen leben“ spiegelt daher das Gedenken an seine Lebensleistung und dem bis heute erhaltenen Wert für die Stadt Friedrichshafen wider.

Sofern es das Wetter zulässt, werde der Zeppelin NT als besonderes Symbol der tiefen Verbundenheit und des Dankes der beiden Konzerne, Luftschiffbau Zeppelin und Zeppelin, am Mittwoch über die Gedenkfeier fliegen, welche auf dem Pragfriedhof in Stuttgart stattfindet.

Dass die Luftschiff-Vision des Grafen bis heute von höchster Bedeutung ist, beweist auch das ausgerufene Jubiläumsjahr der Deutschen Zeppelin-Reederei und der Zeppelin Luftschifftechnik. Die beiden Unternehmen feiern dieses Jahr „20 Jahre Erstflug Zeppelin NT“.