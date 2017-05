Friedrichshafen Zeppelin-Wohlfahrt-Geschäftsführer Jörg Bischof: "Der Druck auf den Markt ist enorm"

Akteure im Wohnungsbau: Jörg Bischof spricht im Interview über das Sozialunternehmertum, die mühsame Grundstückssuche und darüber, warum Quersubventionen nötig sind.

Herr Bischof, wie lange muss ich auf eine Wohnung bei der Zeppelin-Wohlfahrt-GmbH (ZW) warten?

Das hängt davon ab, welche Lage Sie bevorzugen, wie groß die Wohnung sein soll und inwieweit eine Wohnung durch Kündigung frei geworden ist. Hinzu kommt, dass bei der ZW historisch gewachsen die Zeppelin-Stiftungsbetriebe über Belegungsrechte für ihre Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen verfügen, das heißt diese haben das vorrangige Zugriffsrecht. Das trifft auf rund 80 Prozent des Bestandes zu. Aktuell hätten Sie in unserem Neubauvorhaben in Wiggenhausen-Süd relativ gute Chancen auf eine Wohnung.

Die Verwaltung hat ausgerechnet, dass in den nächsten Jahren rund 800 Sozialwohnungen fehlen. Hat Friedrichshafen bisher genug getan für den sozialen Wohnungsbau?

Die Berechnung der Stadt fußt auf verschiedenen Prognosen diverser Bundes- und Landesbehörden, Statistiken und Prognosen fachlich geeigneter Institute zur Bevölkerungsentwicklung. Noch vor wenigen Jahren waren viele Experten fest der Meinung, dass die Bewohner Friedrichshafens älter und weniger werden. Heute steht fest, dass wir auf alle Fälle nicht weniger werden. Das heißt, heute wissen wir – und das gilt auch für eine Vielzahl von anderen prosperierenden Kommunen, dass man mit oben genannten Prognosen falsch lag. Die Verwaltung versucht nun, wie ich finde, mit sehr hohem Engagement und einem ambitionierten Maßnahmenbündel diesbezüglich gegenzusteuern.

Die Zeppelin-Wohlfahrt ist auch im Bauträgergeschäft aktiv, verkauft eher teurere Neubau-Wohnungen. Damit rückt sie von ihrem ursprünglichen Ziel, günstige Wohnungen für alle zu bauen ab. Warum?

Wir haben in den letzten fünf Jahren rund 100 Einheiten "im Wohnungsinnern" komplett, ganze Gebäudekomplexe mit rund 200 Mieteinheiten energetisch saniert und modernisiert (zum Beispiel Fassadendämmung/Aufzugsanbauten/Balkonanbauten) etc., zehn Zeppelindorf-Häuser denkmalgerecht kernsaniert und rund 60 Wohneinheiten neu gebaut. Die Anzahl der gebauten und sofort wieder veräußerten Wohneinheiten (14 Stück), ist in diesem Kontext als äußerst gering einzustufen. Ich würde in diesem Zusammenhang dann auch nicht von Bauträgergeschäft sprechen, denn dabei handelt es sich um Unternehmen, die im ständigen Rhythmus bauen und verkaufen. Bei uns sind das Ausnahmen, wie es auch Ausnahmen sind, dass wir Bestandswohnungen verkaufen. Unser Ziel ist, den Bestand an Wohnungen kontinuierlich zu erhöhen und qualitativ zu verbessern. Hierzu müssen wir auf verschiedene Refinanzierungsinstrumente zurückgreifen und das sind neben Krediten von Banken und Förderbanken eben auch Verkäufe.

Die Gewinne aus den Verkäufen haben uns unter anderem in die Lage versetzt, den Neubau von 18 Sozialmietwohnungen als Aufstockungsmaßnahme in der Freiligrathstraße anzugehen. Wir waren somit bereits im Jahr 2013 eines der ersten Unternehmen, das wieder im sozialen Mietwohnungsneubau in Friedrichshafen investiert hat.

Aber zurück zu Ihrer Frage, die ich mit einem ganz klaren Nein beantworte: Wir bauen Wohnungen für alle Schichten der Bevölkerung und in fast allen Preissegmenten. Auch Wohnungen im höheren Preissegment – jedoch in geringer Anzahl – gehören zu unserem Portfolio. Das hat auch Gründe. "Das Sozialunternehmertum" wurde der ZW in die Wiege gelegt. In diesem Begriff steht auch das Wort Unternehmer. In Konsequenz hieß das für uns bisher auch immer, dass wir rentierliche Projekte benötigen, um soziale Projekte quersubventionieren zu können. Diese Strategie versuchen wir nach wie vor umzusetzen.

Es gibt die Idee, eine Sozialquote für private Investoren einzuführen. Was halten Sie davon?

Es ist als Teil des Maßnahmenbündels der Verwaltung anzusehen. Als privater Investor und Bauträger sollte man sich konkret mit dem Vorschlag der Verwaltung und der Berechnung auseinandersetzen. Nach meinem jetzigen Wissensstand erscheint mir das Angebot attraktiv.

Wird eine solche Sozialquote mehr bezahlbaren Wohnraum schaffen?

Man wird sehen, inwieweit sich die Adressaten damit auseinandersetzen und auch Chancen sehen. Wenn dem so ist, wird das allein modellbedingt zu mehr bezahlbarem Wohnraum führen.

Was wäre dann die Lösung?

Um Ansätze für Lösungen zu finden, müssen wir das Problem kennen. Lassen Sie mich kurz ausführen: Wir leben in einer der schönsten Regionen Deutschlands, wirtschaftlich sehr prosperierend. Das Wirtschaftsgut Boden ist nun einmal begrenzt und nicht vermehrbar. Der Markt für Grundstücke (Angebot und Nachfrage) regelt sich über den Preis. Durch das niedrige Zinsniveau und mangels Alternativanlagen treten neben den bereits genannten Nachfragern (Private, Bauträger) mittlerweile auch institutionelle Investoren als Nachfrager auf, die nicht zwingend in sozialen Mietwohnungsbau investieren, da die Rückflüsse aus einem Investment mit gedämpftem Mietpreis nicht ausreichen, um den Kapitaldienst, die Instandhaltungs- und Verwaltungskosten zu refinanzieren. Der Druck ist enorm und ich sehe nicht die Lösung des Problems. Sicher ist jedoch, wenn man mehr bezahlbaren Wohnraum anstrebt, kann das nur über eine Quersubventionierung in Form von Kapital oder der Ausreichung verbilligter Grundstücke funktionieren.

Braucht die Zeppelin Wohlfahrt mehr finanzielle Mittel, um mehr bauen zu können?

Um mehr in bezahlbaren Wohnraum zu investieren, müssen wir in die Lage versetzt werden, aus dem Investment, den Kapitaldienst und die Instandhaltungs- und Verwaltungskosten über Jahrzehnte hinweg bedienen zu können. Das ist im Grunde unser Geschäftsmodell. Die Bälle, die wir zudem ständig in der Luft halten müssen sind die Vermeidung stetig steigender Gestehungskosten (Grundstück- und Baukosten) und hoher Lebenszykluskosten bei Gebäuden auf der einen Seite und eine möglichst bezahbare Miete auf der anderen Seite. Zu Ihrer Frage: Ja, die Bereitstellung finanzieller Mittel oder aber verbilligter Grundstücke würde uns daher helfen, mehr zu bauen.

Ein großes Thema ist die Beschaffung von Grundstücken. Wie kommen Sie an Ihre Baugrundstücke?

Das ist bei unserem Geschäftsmodell – bezahlbarer Mietwohnungsbau – wie vorhin erwähnt sehr schwierig. Wir stehen mit vorhin erwähnten Nachfragern – deren Geschäftsmodell ein anderes ist – bei der Akquise um Grundstücke in Konkurrenz. In der Regel möchten die Verkäufer von Grundstücken einen maximalen Kaufpreis erzielen – was nachvollziehbar ist. Leider sind wir ab einer gewissen Kaufpreishöhe aus vorgenannten Gründen kaum in der Lage beim Grundstück mitzubieten.

Im Zeppelindorf gab es Werkswohnungen, eine Gastwirtschaft, einen Dorfladen, einen Metzger. Wäre ein solches Projekt, das den Menschen weit mehr als eine Wohnmöglichkeit bietet, heute noch denkbar?

Wenn man das Bild Zeppelindorf – das von 1913 bis 1920 erstellt wurde – mit den Häusern und den großen Gärten vor Augen hat, darf man den Blick für die Realität nicht verlieren. Wie gesagt, Land ist begrenzt und nicht vermehrbar. Allerdings sind wir hier auch sehr engagiert. In unserem aktuellen Neubauprojekt haben wir eine Mischung aus geförderten, und frei finanzierten Mietwohnungen, einen Gemeinschaftsraum – in dem Gemeinwesenarbeit möglich ist, sowie ein kleines Café im Erdgeschoss, alles direkt am neuen und zentralen Quartiersplatz, der durch die Verwaltung hochwertig beplant ist und Aufenthaltsqualität verspricht. Hierbei sei noch erwähnt, dass wir drei Wohngemeinschaften mit rund 15 Zimmer an die Stiftung Liebenau – für Menschen mit Handicap – vermieten werden (Inklusion).

Was sind die aktuell wichtigsten Projekte der Zeppelin-Wohlfahrt?

Sicher sind es die Neubauvorhaben. Derzeit rund 90 Mietwohnungen – davon rund 60 in Wiggenhausen und 30 in Fischbach. Letzte Woche haben wir einen Bauantrag für elf Mieteinheiten in der Goethestraße eingereicht, mit denen wir Anfang 2018 beginnen möchten. Wichtige Projekte sind für uns aber auch die Modernisierungen unserer Bestandsimmobilien. Sei es die unter Denkmalschutz stehenden Häuser im Zeppelindorf oder ganze Hochhäuser aus den 1970er Jahren. Dass heißt, wir gehen vorausschauend und sorgsam mit unseren Bestandsimmobilien aus allen Dekaden des vorangegangenen Jahrhunderts um. Durch laufende Modernisierung versuchen wir die Qualität des Bestandes zu sichern.

Wie viele Wohnungen wird die Zeppelin-Wohlfahrt in den nächsten Jahren bauen und in welchen Preissegmenten?

Wir stemmen mit einer relativ kleinen Mannschaft ein derzeit sehr starkes Wachstum und mächtiges Programm. Sollten die Rahmenbedingungen passen, können wir uns durchaus den Bau von weiteren 100 bis 150 Wohnungen in den nächsten Jahren überwiegend im mittleren und preiswerteren Segment vorstellen.

Zur Serie und Person

Das Thema Wohnraum treibt Stadtverwaltung, Wohnungssuchende, Investoren und Institutionen gleichermaßen um. Nach Jahren der Vorbereitung soll der Gemeinderat in seiner Sitzung am Montag, 22. Mai, sieben Vorlagen verabschieden, mit denen die Verwaltung mehr Wohnraum schaffen will. Darin geht es unter anderem um künftige Baulandentwicklung, Grundstücksbeschaffung und eine Sozialquote. Der SÜDKURIER spricht in einer losen Interview-Reihe mit den wichtigsten Akteuren im Wohnungsbau in Friedrichshafen. Die Person: Jörg Bischof ist seit 1998 bei der Zeppelin-Wohlfahrt GmbH und seit 2009 deren Geschäftsführer. Der 45-Jährige ist Diplom-Betriebswirt für Bau und Immobilien und hat einen Master of Business Administration in internationalem Immobilienmanagement. Bischof ist verheiratet und hat eine Tochter. (sab)

