Friedrichshafen Zeppelin-Universität präsentiert: Dan Perjovschi zeichnet den Soundtrack zur Lage der Welt

Das Artsprogram der Zeppelin-Universität präsentiert den international renommierten Künstler mit politischen und humorvollen Zeichnungen, die derzeit vor Ort entstehen. Die Eröffnung ist am Kunstfreitag, 3. März.

„Ich wurde im gleichen Jahr wie die Berliner Mauer gebaut“, sagt Dan Perjovschi. „Aber ich stehe noch.“ Dann lacht er in sich hinein, und nichts deutet auf seine Zeitnot hin. Dabei hat er in der Zeppelin-Universität bis Freitag die White Box mit seinen Zeichnungen zu gestalten, und darüber hinaus so viel von den endlosen schwarzen Tafelwänden in der Uni, wie er eben schafft. Eine Woche war dafür eingeplant, aber Perjovschi kam erst am Dienstag aus Rumänien an: In seinem Haus in Siebenbürgen standen das Archiv und die Bibliothek auf der Kippe, wegen eingefrorener Leitungen; zwei Wochen herrschten minus 25 Grad. Jetzt muss in Friedrichshafen alles ganz schnell gehen.

Zeit für ein Gespräch nimmt er sich trotzdem, denn Perjovschi ist ein schneller Arbeiter. Alles was er dazu braucht, sind seine Fasermalstifte, sein kleines Skizzenbuch und aktuelle Zeitungen. Die Zeitungen klebt er direkt an die Wand – Artikel über Krieg, Populismus, Revolten, den Brexit – und er kombiniert sie mit seinen Strichzeichnungen und mit Parolen. Oft wird dabei die Schrift zum Schriftbild: „make aMErica great“, steht in der White Box etwa an der Wand – ein Kommentar zu Trumps Größenphantasien, bei denen sein Ich an erster Stelle steht. Eine andere Zeichnung zeigt zwei Figuren: die „Revolution 1968“ mit einem wurfbereiten Brandsatz und die „Revolution von heute“ mit iPhone. Stimmt ja – ein Video, das in sozialen Netzwerken die Gewalt eines Regimes gegen Demonstranten zeigt, übertrifft die Schlagkraft eines Molotow-Cocktails. Perjovschi schreibt unter seine Zeichnung aber nicht nur das Wort „RevolutiON“, er bietet auch „RevolutiOFF“ an: Wie verbindlich sind also die brisanten Handy-Filme für eine Weltöffentlichkeit, die im Bilderrauschen erstickt?

Perjovschi verkauft seine Kunst nicht. Am Ende der Ausstellung werden die Zeitungen abgerissen, die Zeichnungen überstrichen. Für ihn ist das kein Problem. „Das ist ein Neuanfang. Man macht Platz für jemand anderen.“ 1999, auf der Biennale in Venedig, bemalte er den Boden des rumänischen Pavillons. Die Besucher, die seine Zeichnungen sehen wollten, haben sie zugleich unter ihren Schuhen zerstört; Perjovschi mag die bissige Pointe. Kritiker haben seine Kunst als Indoor Graffiti und als Cartoons bezeichnet. Beide Begriffe treffen es nicht. „Ich mag Graffiti. Aber Graffiti findet auf der Straße statt. Ein Graffiti-Künstler, der in einer Galerie ausgestellt wird, malt Leinwände voll, wie Basquiat.“ Und Cartoons, nun, die gab es in seiner Kindheit und Jugend im kommunistischen Rumänien schlichtweg nicht. Zu Comics fehlt ihm der biographische Bezug.

Dan Perjovschi ist mit seiner Kunst weltweit unterwegs, und er improvisiert dabei. Mit einem fertigen Plan reist er nie an einen Ausstellungsort. „Ich weiß nur, dass ich zeichnen werde“, sagt er. Es gibt Motive, die sich über längere Zeit wiederholen, so wie etwa das Wort „Job“, mit einem „o“, das zum schwarzen Loch geworden ist; seit der Euro-Krise versteht das jeder. Ansonsten sperrt er Augen und Ohren auf. Auch an der ZU, wo er beim Mittagessen genau zuhört, worüber die Studierenden so reden. Von den Zeichnungen und Sprüchen, die sie auf den Tafelwänden der ZU hinterlassen haben, will er einiges in seine Arbeit integrieren.

Perjovschi, heißt es, habe bereits in der Schulzeit Lehrer in seinen Zeichnungen lächerlich gemacht. Findet er es da nicht schade, dass er als sehr bekannter Künstler heute alles machen kann, ohne dass es Konsequenzen für ihn hat? Naja, meint er; in Deutschland sei das so. Aber in Russland schon wieder nicht. „Da kannst du alles machen, aber nichts über die orthodoxe Kirche. Oder Dakar im Senegal: da wären sexuelle Themen undenkbar. Aber das würde ich sowieso nicht tun.“ Der billig erzielte Aufschrei ist seine Sache nicht – die Satire schon. Damit ist er an der ZU an der richtigen Stelle, wo man das „ZU“-Kürzel gerne für graphisch-semantischen Wortwitz nutzt. Die „ZUkunft“ tanzt bei Perjovschi jedenfalls aus der Reihe: Das U kippt von der Linie und bildet einen Graben, in den kopfüber ein Männchen stürzt.

Aufs Ganze gesehen, fügt sich dieses kleine Detail ein in einen gegenwärtigen Zeitgeist der Bedrohung und des Aufruhrs, den die Ausstellung spiegelt. Die Art und Weise, wie sich Protestbewegungen in Slogans und Bildern heute präsentieren, treffen sich mit Dan Perjovschis eigenen Text-und Bildstrategien. „Die Banner bei den jüngsten Protesten in Rumänien gegen die Regierung waren toll gemacht. Und auch beim Women’s March in den USA gegen Trump. Darin sind demokratische Gesellschaften heute richtig gut. So war das früher nicht – und ich habe eine Menge Proteste und Revolutionen mitgemacht“, sagt Perjovschi – und dann lacht er wieder.

Wäre seine Kunst heute unpolitischer, wenn er nicht im kommunistischen Rumänien aufgewachsen wäre? „Wahrscheinlich“, sagt Perjovschi. „Aber sie hätte denselben Humor. Humor kann die Brücken abbrechen, oder er kann die Menschen verbinden. Meine Zeichnungen versuchen, sie zu verbinden.“

Die Ausstellung wird am Kunstfreitag, 3. März, in der ZU eröffnet. Dan Perjovschi ist anwesend. Karen van den Berg gibt am Freitag um 21 Uhr eine Einführung. Um 19, 20 und 22 Uhr finden Führungen statt.