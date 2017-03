Friedrichshafen Zeppelin-Universität beruft neuen Wissenschaftlichen Beirat

Dem Beirat gehören laut Mitteilung aus der Zeppelin-Universität (ZU) der Philosoph und Wissenschaftstheoretiker Professor Dr. Dr. h.c. mult. Dr.-Ing. E.h. Jürgen Mittelstraß von der Universität Konstanz, der Kommunikations- und Medienwissenschaftler und frühere ZU-Vizepräsident Professor Dr. Klaus Schönbach von der Northwestern University in Qatar sowie der Ökonom Professor Dr. Andreas Georg Scherer von der Universität Zürich an.

*Bitte geben Sie den Gutscheincode DANKE2016 im dafür vorgesehenen Feld im Warenkorb an. Nachträglich kann der Gutschein leider nicht mehr verrechnet werden. Eine Barauszahlung ist nicht vorgesehen.

ZU-Präsidentin Professorin Dr. Insa Sjurts freut sich über die Berufung durch den Senat auf Vorschlag des Präsidiums und auf die Zusammenarbeit: „Jürgen Mittelstraß, Klaus Schönbach und Andreas Georg Scherer sind nicht nur höchst renommierte Wissenschaftler, sondern verfügen auch über eine hohe internationale Vernetzung und sind mit dem deutschen Bildungssystem umfassend vertraut.“ In dieser Zusammensetzung decke der Beirat die Breite der Fachbereiche ab und ergänze und bereichere vorhandene sowie weiter zu entwickelnde thematische Forschungsschwerpunkte an der ZU. Sjurts: „Der neue Wissenschaftliche Beirat ist somit in außergewöhnlicher Weise qualifiziert, die ZU auch bei der weiteren Etablierung ihres Forschungsprofils zu beraten und zu unterstützen.“

„Die ZU ist eine der bedeutendsten privaten Universitäten in Deutschland und auch im 14. Jahr immer noch unkonventionell, ja waghalsig. Sie hält nämlich ihre Studierenden ganz selbstverständlich für lernbegierig, lebt mit ihnen deshalb das Humboldt’sche Bildungsideal und fordert und fördert sie als mündige Mitglieder der Universität in besonderem Maße. Wir freuen uns darauf, die ZU auf diesem Weg zu begleiten“, erklärten die Beiräte Mittelstraß, Schönbach und Scherer in einer gemeinsamen Stellungnahme.

Der Wissenschaftliche Beirat hat die Funktion eines unabhängigen Beratergremiums, dessen Empfehlungen in strategische Entscheidungen der Universitätsleitung Eingang finden. Das Gremium dient durch seine weitreichenden Kontakte auch der weiteren Vernetzung in die internationale wissenschaftliche Gemeinschaft. Geplant sind zukünftig zwei Zusammenkünfte pro Jahr, um die Ausrichtung und strategische Positionierung der ZU in der Forschung aus verschiedenen Perspektiven zu evaluieren und dazu Vorschläge zu entwickeln.