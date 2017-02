Zeppelin-Stiftung unter der Lupe der Verwaltungsrichter

Die zuständige Kammer des Sigmaringer Gerichts bereitet das Verfahren zurzeit vor. Albrecht Graf von Brandenstein-Zeppelin klagt gegen die heutige Form der millionenschweren, gemeinnützigen Stiftung, die der Stadt Friedrichshafen gehört. Die Stadt will eine Beiladung zum Verfahren beantragen.

Friedrichshafen – Die Klage von Albrecht Graf von Brandenstein-Zeppelin in Sachen Zeppelin-Stiftung liegt beim Verwaltungsgericht (VG) Sigmaringen vor. Otto-Paul Bitzer, Pressesprecher des VG, konnte angesichts der Komplexität des Verfahrens die Frage nach einem Termin für eine mündliche Verhandlung noch nicht beantworten. Die zuständige Kammer des VG sei erst mit vorbereitenden Schritten für dieses Verfahren befasst, sagte er auf SÜDKURIER-Anfrage. Zunächst hatte festgelegt werden müssen, welche Kammer des VG zuständig ist. Nach einem Beschluss des Präsidiums des VG wurde das Verfahren der Kammer übertragen, die für den Raum Friedrichshafen zuständig ist. Möglich wäre auch gewesen, dass sich die Richter der Kammer mit dem Streit um die Stiftung hätten beschäftigen müssen, die zu Verfahren aus dem Kreis Biberach urteilt. Denn Mittelbiberach, wo sich der Wohnsitz von Albrecht Graf von Brandenstein-Zeppelin findet, liegt dort. Mit seiner Klage reagiert dieser auf die Entscheidung des Tübinger Regierungspräsidiums, das befand, dass die heutige Form der Stiftung rechtmäßig ist.

Der Häfler Gemeinderat wird sich im Rahmen seiner Sitzung am Montag, 13. Februar, mit dem aktuellen Stand des Rechtsstreits um die millionenschwere Stiftung beschäftigten. Nach einem Vorschlag der Verwaltung soll der Rat beschließen, dass ein Antrag gestellt wird, dass Vertreter der Stadt zum Verfahren vor dem VG beigeladen werden. Die Klage des Urenkels des Luftschiffpioniers Ferdinand Graf von Zeppelin richtet sich gegen das Land Baden-Württemberg. Über einen solchen Antrag aus Friedrichshafen befindet die zuständige Kammer des VG.

Davor werde der Kläger, Albrecht Graf von Brandenstein-Zeppelin, um eine Stellungnahme zu diesem Antrag der Stadt gebeten. Obendrein ist für einen solchen Antrag maßgeblich, ob eine solche Beiladung von den Richtern als notwendig angesehen wird. Denn dann wird die Kammer dem Antrag der Stadt auf alle Fälle entsprechen. Im anderen Fall liegt es im Ermessen der Kammer, ob Vertreter der Stadt unmittelbar in das Verfahren einbezogen werden.

In der Entscheidung der Richter der Kammer liegt es auch, welche Dokumente sie heranziehen werden. In seiner Klage fordert Albrecht Graf von Brandenstein-Zeppelin Akteneinsicht. Eine umfassende Einsicht in historische Akten sei wichtig, so Professor Andreas Staudacher, der die Interessen des Zeppelin-Urenkels vertritt. Denn es habe sowohl von der Stadt als auch vom Land Stellungnahmen gegeben, in denen berechtigte Zweifel an der Rechtmäßigkeit des Übergangs von der einstigen zur städtischen Zeppelin-Stiftung geäußert worden seien.

Zentrale Forderungen

Zentraler Kritikpunkt von Albrecht Graf von Brandenstein-Zeppelin an der heutigen Form der Stiftung ist, dass diese ihre Mittel nicht im Sinne des Gründers, Ferdinand Graf von Zeppelin, ausgebe. Nach seiner Ansicht dürften Stiftungsgelder ausschließlich nur für mildtätige Zwecke und zum anderen nur für Projekte der Luft- und Raumfahrt verwendet werden. Und er fordert, dass ein Mitglied seiner Familie gleichberechtigt mit dem jeweiligen Oberbürgermeister der Zeppelinstadt in den Aufsichtsrat einzieht. (dim)