Friedrichshafen Zeppelin-Rugby-Club startet in der zweiten Bundesliga Südwest

In Friedrichshafen wird seit Herbst 2016 Rugby gespielt. Die Gründer Jonas Wolff und Jonathan Merkens berichten über ihren Lieblingssport und Pläne für die Zukunft des Zeppelin-Rugby-Clubs.

Wie sind Sie darauf gekommen, einen Rugbyclub zu gründen?

Merkens: Wir beide haben bereits vorher Rugby gespielt. Als ich Jonas zum ersten Mal gesehen habe, war er gerade dabei, einem Kommilitonen davon zu erzählen, dass er gerne einen Rugbyclub in Friedrichshafen gründen möchte. Das war auch meine Idee, und so führte eins zum anderen.

Wem steht der Club offen?

Wolff: Uns ist es sehr wichtig, dass der Club allen Häflern offen steht. Dazu passt auch unser Logo, das einen Zeppelin darstellt, der durch zwei Rugbystangen fliegt. Wir als Club identifizieren uns sehr mit der Stadt und wollten das durch die klare Parallele zwischen einem Zeppelin und einem Rugbyball darstellen.

Merkens: Diese Idee reflektiert auch die aktuelle Zusammensetzung unserer Mannschaft. Neben ein paar Studenten spielen bei uns beispielsweise auch ein Bäcker oder Mitarbeiter von ZF.

Wolff: Wichtig ist uns auch zu betonen, dass der Club Männer wie Frauen willkommen heißt.

Was ist denn der Unterschied zwischen Rugby und American Football?

Merkens: Im Wesentlichen kann man sagen, dass ein Rugbyspiel sehr viel disziplinierter verläuft. Deshalb sagt man auch, Rugby sei ein Sport für Hooligans, gespielt von Gentlemen. Beim American Football geht es da schon etwas rauer zu.

Wolff: Als weiteren Unterschied kann man die Kleidung nennen, in der gespielt wird. Beim Rugby tragen die Spieler lediglich einen Mundschutz, beim American Football nahezu eine ganze Rüstung.

Als Spieler sind Sie doch bestimmt auch Fans bekannter Clubs?

Merkens: Auf jeden Fall! Mein Lieblingsverein sind die London Harlekins.

Wolff: Das trifft auch auf mich zu. Wir mögen das französische Rugby, deshalb sind wir vor ein paar Wochen mit dem Team zum Finale der Top 14 (französische Rugby-Liga) nach Paris gefahren. Einige unserer Spieler kommen aber nicht nur zum Training, weil sie Fans des Sports sind, sondern auch, weil sie das Workout schätzen, welches Ausdauer und Kraft miteinander verbindet.

Was fasziniert Sie, abgesehen vom Aspekt des Fan-Seins, an dem Sport?

Wolff: Beim Rugby handelt es sich meiner Meinung nach um eine der fairsten Teamsportarten. Es ist ein Kontaktsport mit Niveau und ein gewisser Respekt wird immer vorausgesetzt. Es darf beispielsweise überhaupt nur der Kapitän einer Mannschaft mit dem Schiedsrichter kommunizieren und wer pöbelt, muss sofort den Platz verlassen.

Sind Sie bei der Gründung Ihres Clubs auf Herausforderungen gestoßen?

Merkens: Am Anfang fiel es uns schwer, einen geeigneten Trainingsort zu finden. Mit dem Sport Rugby sind sehr spezifische Anforderungen an einen Platz verbunden. Nachdem wir hier in der Gegend drei geeignete Angebote erhalten hatten, haben wir uns dazu entschieden, in Friedrichshafen zu trainieren und unseren Club als eine Unterabteilung des VfB aufzuziehen.

Wolff: Dankbar sind wir in diesem Zusammenhang für die unglaubliche organisatorische Förderung, die wir vom VfB Friedrichshafen für unser Projekt erhalten haben. Wir sind sehr stolz darauf, für diese Stadt spielen zu dürfen.

Was planen Sie für die Zukunft Ihres Clubs?

Wolff: Im Herbst starten wir in die Saison der zweiten Bundesliga Südwest. Besonderen Fokus wollen wir auch darauf legen, den Zeppelin-Rugby-Club zu erhalten und ihn langfristig in Friedrichshafen zu etablieren.

Zu Person und Verein