Friedrichshafen Zeppelin NT fliegt über Stuttgarter Pragfriedhof

Die Stadt Friedrichshafen gestaltet eine Gedenkfeier in der Landeshauptstadt anlässlich des 100. Todestags des Luftschiffpioniers Ferdinand Graf von Zeppelin.

Nach dem ehrenden Gedenken am Dienstag in Friedrichshafen gab es am Mittwoch auf dem Pragfriedhof in Stuttgart anlässlich des 100. Todestags des Luftschiffpioniers Ferdinand Graf von Zeppelin ebenfalls eine Gedenkfeier. Dazu versammelt haben sich auch hochrangige Vertreter der Stiftungsbetriebe ZF, der Zeppelin GmbH und der Luftschiffbau-Zeppelin GmbH. Neben Oberbürgermeister Andreas Brand sprach auch Urenkel Albrecht Graf von Brandenstein-Zeppelin während der Gedenkfeier. Nur von Brandenstein-Zeppelin ging – indirekt – auf die aktuelle Auseinandersetzung um die millionenschwere Zeppelin-Stiftung ein, die der Stadt Friedrichshafen gehört. „Ich möchte allen Menschen und Behördenvertretern, durch deren Verhalten meinen Vorfahren und der Stifterfamilie bis heute Unrecht widerfahren ist, Vergebung zusprechen", sagte er am Ende seiner Rede. Um sich unmittelbar danach bei OB Brand für das Ausrichten der Gedenkfeier in Stuttgart und die Einladung dafür zu bedanken. Zurzeit ist eine Klage von Albrecht Graf von Brandenstein-Zeppelin beim Verwaltungsgericht Sigmaringen anhängig. Er will juristisch ein Mitspracherecht in der gemeinnützigen Zeppelin-Stiftung erkämpfen.

OB Andreas Brand wie auch später Stuttgarts Bürgermeister Martin Schairer erinnerten sowohl an die hellen wie auch an die dunklen Stellen der Biografie des Luftschiffpioniers Ferdinand Graf von Zeppelin. Dieser habe in erster Linie die Luftschiffe für die militärische Nutzung entwickelt, sagte Brand. “Mit der verheerenden Bombardierung Londons im Jahr 1915 wurde das düsterste Kapitel der Kriegsführung mit Zeppelinen aufgeschlagen: Die Bombardierung der Zivilbevölkerung weit abseits der Front“, sagte der Häfler OB. Er erinnerte in diesem Zusammenhang auch an die schweren Bombardierungen Friedrichshafens wegen dessen Bedeutung als wichtiger Industrie- und Rüstungsstandort im Jahr 1944.

Als Nachfahre bat Albrecht Graf von Brandenstein-Zeppelin für sämtliches Fehlverhalten im Zusammenhang mit dem Werk Ferdinand Graf von Zeppelins, das es bis heute gab, um Verzeihung. Er erwähnt sowohl die Besatzungen der im Ersten Weltkrieg abgeschossenen Luftschiffe, die Bombenopfer wie auch die tausende von Zwangsarbeitern, die während des Zweiten Weltkriegs in den Häfler Stiftungsbetrieben schuften mussten. Das „spektakuläre Lebenswerk“ seines Urgroßvaters bezeichnete er als gottgegeben. Als wichtig bezeichnete er auch, dass sein Urgroßmutter die Zeppelin-Idee ihres Mannes stets unterstützt habe – auch mit ihrem Vermögen. Deswegen sei sie zwei Mal insolvent gewesen.

Alle Redner waren sich einig, dass Wagemut, Entschlossenheit und sein unbedingter Glaube an den Erfolg seiner Idee den Luftschiffpionier ausgezeichnet haben. Die Nutznießer seines Werks fühlen sich ihm bis heute zu großer Dankbarkeit verpflichtet. Die Städte Stuttgart, Friedrichshafen und Leinfelden-Echterdingen haben ihn zum Ehrenbürger ernannt. In Stuttgart findet sich das gemeinsame Grab von ihm und seiner Frau. In Echterdingen löste am 5. August 1908 die Luftschiff-Katastrophe eine deutschlandweite Hilfsaktion aus. Für diese Volksspende kamen sechs Millionen Mark zusammen. Das Geld bildet die Grundlage für das Unternehmen Luftschiffbau Zeppelin GmbH und die Zeppelin-Stiftung.

Dass die Idee der Zeppeline heute noch lebendig ist, ließ die Häfler Verwaltung bewusst werden, die einen Überflug eines Zeppelin NT über den Pragfriedhof organisierte. Dieser transportierte nach Angaben der Stadt 1400 Frachtstücke Zeppelin-Post. Der Erlös dieser Aktion kommt dem Pestalozzi-Kinderdorf zugute.