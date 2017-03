Friedrichshafen Zeppelin-Museum veranstaltet Tag der offenen Tür mit Führungen und Seifenkistenrennen

Ein umfangreiches Rahmenprogramm bietet das Friedrichshafener Zeppelin-Museum anlässlich eines Tages der offenen Tür am 2. April ab 10 Uhr. Dies geht aus einer Mitteilung aus dem Museum hervor.

Das Friedrichshafener Zeppelin-Museum hat anlässlich seines Aktionstages beispielsweise ein Seifenkistenrennen, eine Kinderrallye, Bastelaktionen, ein Überraschungsact mit der Tanzschule Nr. 10, Führungen für Familien, Kunstbegeisterte und Technikfreaks organisiert. Laut Mitteilung alles gratis.

Ganztägig gibt es für Familien mit Kindern eine Bastelaktion. Bei der Kinderrallye „Luftschiffkapitän gesucht“ können Kapitänsmützen gebastelt werden. Um 11.30 Uhr kann hinter die Kulissen geblickt werden. Ausstellungskoordinatorin Sabine Mücke, und Lothar Wolf, Leiter der Abteilung Technik und Service, zeigen, was es alles so braucht, um ein Museum am Laufen zu halten. Kathrin Wurzer, wissenschaftliche Volontärin, bietet um 12 und um 14 Uhr Einblicke in das Archivs der Luftschiffbau Zeppelin GmbH. Friederica Ihling, wissenschaftliche Mitarbeiterin der Abteilung Zeppelin, erklärt um 13 Uhr, wie mit Zeppelinen gereist wurde.

Um 14 Uhr startet ein Seifenkistenrennen bei der Musikmuschel im Uferpark. Beim Rennen gewinnt, wer am schnellsten ist. Jede Gruppe hat zwei Versuche. Außerdem winkt ein Sonderpreis für die kreativste, windschnittigste Seifenkiste. Um 15.30 Uhr werde Museumsdirektorin Claudia Emmert die schnellste sowie die fantasievollste Seifenkiste prämieren.Außerdem werden Führungen zu den einzelnen Ausstellungen im Museum angeboten. Dominik Busch, wissenschaftlicher Volontär der Abteilung Kunst, führt um 10 und um 15 Uhr durch die Ausstellung „Otto Dix. Alles muss ich sehen“. Jürgen Bleibler, Leiter der Abteilung Zeppelin, führt um 11 und um 14 Uhr durch die Ausstellung „Strom-Linien-Form. Die Faszination des geringen Widerstands“. Eine Besonderheit sei die Direktorenführung durch die Otto Dix-Ausstellung um 12.30 Uhr. Beide Wechselausstellungen sind noch bis 23. April zu sehen.