Die große Ausstellung "Kult! Legenden, Stars und Bildikonen" ist eröffnet. Wer sie wirklich ausschöpfen möchte, braucht Zeit. Der Besuch des ergiebigen Parcours auf zwei Ebenen des Hauses lohnt sich.

„Kult-Phänomene entstehen nicht, sie werden gemacht – oft affektiv und manipulativ.“ Wenn dieser Satz von Claudia Emmert kommt, der Direktorin des Zeppelin-Museums, klingt es, als sägte sie am eigenen Ast, denn es ist ja die emotionale Wirkung der Zeppeline, die ihrem Haus die Besucher zutreibt. Und gepuscht wurde dieser Kult vom säbelrasselnden Kaiserreich ebenso wie von den Nazis. Will man da wirklich frische Luft ranlassen? Aber nun mal langsam: Das Zeppelin-Museum hat schon immer ordentlich gelüftet, hat stets vorbildlich kritisch geforscht. Und mit der Sommerausstellung „Kult! Legenden, Stars und Bildikonen“ dringt das Haus nun ins Herz der Kult-Phänomene vor. Untersucht wird dabei nicht nur der Zeppelin, ein Kult-Fetisch ersten Ranges, sondern das Thema der Verkultung wird weitergesponnen, auf dem Gebiet der Kunst. Und auch dieser Teil nimmt eine ganze Ausstellungsebene ein.

Aber zunächst zum Zeppelin. Schon die Ausstellungsarchitektur überzeugt: Ein schwarz gestrichener hölzerner Parcours, der mit seinen Stützen und Streben an die Kulissenbauten eines Filmstudios erinnert. An den Wänden dieser Kulissen werden in schier endloser Fülle die Devotionalien, Souvenirs, Kinderspielzeuge und Geschenkartikel präsentiert, die der Zeppelin-Kult hervorgebracht hat. In schwelgerischer Überfülle zeigt das Museum seinen Eigenbestand, führt quer durch die Jahrzehnte und mündet im Zeppelin-Kult von heute. Kurator Jürgen Bleibler bleibt vor einer DVD stehen: „Im brandneuen Computerspiel ‚Battlefield 1’ wird der Zeppelin zur kriegerischen Superwaffe, der er nie gewesen ist.“

Das zeigt: Kult ist zu weiten Teilen Kopfkino, Übertreibung, Umdeutung. Und das wird kritisch aufbereitet: in den Kabinetten, zu denen sich die Kulissenwände zusammenschließen. Etwa im Kabinett zum Thema „Bildikonen“. Es ist fraglich, ob der Zeppelin-Kult eine solche Intensität und Dauer erreicht hätte, wenn die Massenmedien die Größe und Ästhetik der Zeppeline nicht fotografisch unterstrichen und verbreitet hätten. Zur unsterblichen Ikone wurden die Zeppeline ironischerweise durch das Ende ihrer Ära in der Katastrophe von Lakehurst – klarer ausgedrückt, durch die Fotos und die Radioreportage, die um die Welt gingen. So verführerisch war der Zeppelin als Bildikone, dass im Zeppelin-Museum immer wieder Fotografien als Fälschungen entlarvt werden. „Da stimmte was nicht“, sagt Co-Kuratorin Sabine Mücke etwa über ein Foto, auf dem ein Zeppelin über einer Menschenenge schwebte. „Kein Mensch sah nach oben“. Ein klares Indiz, dass das Luftschiff nachträglich eincollagiert wurde.

Friederica Ihling zeigt im Kabinett „Legenden“, wie fiktionale Texte und auch Sachbücher dem Zeppelin-Kult Vorschub leisten. So trägt das schon optisch pathetisch wirkende Buch „Zeppelin-Denkmal für das Deutsche Volk“ (1925) sein Ziel, ein Monument aus Worten zu errichten, im Titel zur Schau. Und im Dritten Reich verstanden es die Nationalsozialisten, Autoren durch Kooperationen an sich zu binden: Ein gewisser Rolf Brandt schrieb seine Reisereportage über die Hindenburg, in der er die NS-Technologie pries, nachdem er an Bord des Luftschiffs über den großen Teich fahren durfte. Heute spricht man bei einer solchen fraglichen Vorzugsbehandlung von „eingebetteter“ Berichterstattung.

Und nun zwei Treppen höher, zur Kunst, kuratiert von Ina Neddermeyer. Hier fehlt eigentlich nur eines: eine Fusselbürste. Dass man sie bräuchte, ist eine Folge der medialen Ausrichtung, denn gezeigt werden viele Kunstvideos. Hierfür wird der Parcours in schummrige Abteile getrennt, aufgeteilt durch schwarze Filzvorhänge; und die fusseln nun mal. Insgesamt sind 14 Videos zu sehen, mit einer Spielzeit zwischen drei und 42 Minuten; dazu braucht man Zeit und auch Idealismus.

Aber die Filme können sich sehen lassen. Zum Beispiel „Nacht und Nebel“ (2011) von Dani Gal aus Israel: Der Film beschäftigt sich mit Adolf Eichmann, dem Hauptorganisator des Holocaust. Nach seiner Hinrichtung 1962 in Israel wurde seine Leiche verbrannt und in einer „Nacht und Nebel“-Aktion ins offene Meer gestreut. Eichmann sollte kein Grab bekommen, das zur Kultstätte werden könnte. Ein Kult sollte nicht befördert, sondern gerade vermieden werden. Aber kann das funktionieren? Wird ein Jahrhundertverbrecher, dessen Prozess in Filmbildern um die Welt geht, nicht erst recht zur legendären Figur, indem man ihm den Schlusspunkt des Grabs verweigert? Dani Gal füllt eine Leerstelle: Sein Film schildert, was in jener Nacht geschah, in der Eichmanns Asche verstreut wurde. Dazu hat er mit einem Zeugen gesprochen.

Eigens für diese Ausstellung entstanden ist das Video „Ballerinas and Police“ des türkischen Künstlers Halil Altindere, das die Schauwerte eines (getanzten) Tarantino-Films bietet. Wie im Western geht es um Gut gegen Böse, um Weiß gegen Schwarz, um den Kampf des Kulturlebens in der Türkei gegen die Übergriffe einer Staatsgewalt, die auf den Personenkult um Präsident Erdogan eingeschworen wird. Im Personenkult wird der Kult zu einer Art Glaubensbekenntnis, das sich gegen Außenstehende wendet. Im Video richten sich Dunkelmänner gegen eine Ballettkompagnie, die „Schwanensee“ tanzt, und das vermeintlich zarte Ballett wird zur Kampf-Choreographie.

Auch bei Yael Bartana spielt die Verbindung von Kult und Politik eine Rolle: Sie hat ein Manifest verfasst, das die ehemals polnischen Juden – 3,3 Millionen waren es vor dem Zweiten Weltkrieg – zur Rückkehr in ihre ehemalige Heimat auruft. In roter Farbe gedruckt, das auf der Wucht sowjetischer Ästhetik surft, liegen die Manifeste in Stapeln aus und können von den Besuchern mitgenommen werden. Die Verkultung tritt in den Dienst der Utopie einer Minderheit, und sie nutzt nationalistische Untertöne.

Wo sich der Begriff Kult mit Religion verbindet, denkt man an zeremonielle Kulthandlungen, die an Kultorten stattfinden. Solche Orte brauchen ein Zeichen, das sie markiert und ihre besondere Bedeutung kennzeichnet. Der Findling von Benedikt Hipp ist ein solches Kennzeichen: ein riesiger unförmiger Stein, mitten in der Ausstellung. „Man traut sich erst gar nicht, ihn anzufassen“, sagt Hipp – aber man tut es dann doch. Und stellt fest: der Stein ist ein Kunstprodukt, und er klingt hohl. Das Überhöhte wird zurückgeführt auf das, was es ist. Auch diese Arbeit ist der Verkultung entgegengesetzt.

Anders ist das beziehungsreiche Spiel von Aleksandra Domanovic. Ihre Skulptur „Votive: Hare“ stellt eine Art Wanderschrein dar: sie besteht aus einem rechteckigen stehenden Kasten, an den seitlich Arme angefügt werden können, die in der Rückseite des Kastens verstaut sind. Einer der Arme hält einen Hasen – und erinnert damit an antike Votivskulpturen. Ein Votiv ist eine rituelle Opfergabe, die einer höheren Macht dargebracht wird. Eine Votivskulptur gleicht damit einem dauernden Bittgebet an dieser Macht, und hier wird diese Bindung einem Leben von heute angepasst, das auf Achse ist. Und auch die Fertigungstechnik der Skulptur ist von heute: Sie wurde mit einem 3D-Drucker hergestellt. Ein Religionskult 2.0 und vielleicht auch ein Kunst-Kult. Der Hase und die Signatur „AD“ können auch als Verweis auf Albrecht Dürer gelesen werden.

Zu sehen bis 15. Oktober, ein begleitender Katalog ist in Vorbereitung.