Friedrichshafen Zeppelin-Erbe reicht Klage beim Verwaltungsgericht Sigmaringen ein

Streit um Zeppelin-Stiftung: Albrecht Graf von Brandenstein-Zeppelin geht gegen eine Entscheidung des Regierungspräsidiums Tübingen vor. Laut eigener Mitteilung hat er am Freitag Klage beim Verwaltungsgericht Sigmaringen eingereicht.

Nachdem das Regierungspräsidium Tübingen als Stiftungsbehörde den Antrag von Albrecht Graf von Brandenstein-Zeppelin auf Restitution (Wiederherstellung) der Zeppelin-Stiftung zurückgewiesen hat, reicht dieser Klage gegen diese Entscheidung vom 20. Dezember 2016 ein. Die Klage sei heute an das Verwaltungsgericht Sigmaringen überstellt worden, teilt Graf von Brandenstein-Zeppelin per E-Mail mit.

„Wir haben diese Klage zunächst auf das formal Notwendigste beschränkt, um die entsprechenden Fristen zu wahren“, erklärt Andreas Staudacher, der für dieses Verfahren mandatierte Fachanwalt für Verwaltungsrecht. Staudacher ergänzt: „Um die Klage in der angemessenen und für das weitere Verfahren zielführenden Form zu begründen, sind wir auf eine vertiefende Akteneinsicht angewiesen. Das allerdings ist nur durch die Einwirkung eines Gerichtes möglich.“

Im bisherigen Verfahrensverlauf habe die Stadt Friedrichshafen eine von Graf von Brandenstein-Zeppelin beantragte Akteneinsicht abgelehnt, das Regierungspräsidium hingegen habe Einblick in Stiftungsunterlagen zugelassen, zumindest teilweise. Darüber hinaus gewährte das badenwürttembergische Ministerium des Inneren Akteneinsicht, wohingegen das Ministerium fürWirtschaft erklärte, dort seien keine entsprechenden Akten auffindbar. Der Landesrechnungshof schließlich lehnte eine Akteneinsicht ab.

„Eine umfassende Akteneinsicht und die damit verbundene vollständige Transparenz ist immens wichtig“, so Staudacher. „Denn es hat sowohl von Seiten der Stadt als auch von Seiten des Landes Baden-Württemberg in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten immer wieder Stellungnahmen gegeben, in denen berechtigte Zweifel an der Rechtmäßigkeit des Übergangs vonder ursprünglichen zur neuen, städtischen Zeppelin-Stiftung geäußert worden sind. Daraus geht auch hervor, dass die heutige Stiftung nicht dem ursprünglichen Stifterwillen entspricht."

Auf Basis dieser Unterlagen soll die Klage anschließend umfassend begründet werden. Für das anschließende verwaltungsrechtliche Verfahren sei mit einer Dauer von einigen Jahren zu rechnen.