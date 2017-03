Friedrichshafen Zeppelin: Ein Mythos fliegt seit 20 Jahren

Die Zeppelin-Reederei startet in eine besondere Flugsaison. Der Geburtstag von Ferdinand Graf von Zeppelin wird mit einem Bürgerfest im Juli gefeiert.

Friedrichshafen – Er fliegt wieder, der Zeppelin NT. Gestern startete die Zeppelin-Reederei (DZR) in die 17. Flugsaison. Die ist aus zwei Gründen eine besondere. Vor 100 Jahren starb Ferdinand Graf von Zeppelin, ohne den es auch die Luftschiffe neuer Technologie nicht geben würde. Deshalb wird mit dem markanten Branding auf der Luftschiffhülle, dass das Konterfei des Grafen neben dem Motto "Visionen leben" zeigt, dessen Lebensleistung gewürdigt.

Das Jahr 2017 ist aber auch das zwanzigste nach dem Jungfernflug. Am 18. September 1997 lebte der Mythos Zeppelin mit dem Aufstieg des Prototyp LZ N07 wieder auf. "Das werden wir ordentlich feiern", kündigte der stellvertretende DZR-Geschäftsführer Michael Schieschke gestern beim Pressegespräch ein Festwochenende am 8. und 9. Juli an. Noch ist das Programm nicht ganz rund, aber der Jahrestag soll eine Familienveranstaltung am Zeppelin-Hangar werden. Auch Flüge zum Sonderpreis wird es geben.

In den nächsten Monaten sollen die modernen Luftschiffe vor allem wieder vielen Passagieren einen einzigartigen Ausblick auf Bodensee, Alpenpanorama und die Region bieten. Nach über 21 000 Fluggästen insgesamt im vergangenen Jahr bei 1561 Flugstunden hängt die Messlatte hoch. Fast ausgebucht sei bereits das zehntägige Gastspiel eines Luftschiffs Ende April in München. "So viele Tickets für die Flüge über der bayerischen Landeshauptstadt hatten wir zu diesem Zeitpunkt noch nie verkauft", freut sich Michael Schieschke.

Ab Mai und damit in der Hauptsaison sind dann zwei Luftschiffe am Bodensee stationiert. Eine Sondermission zu Forschungszwecken, wie sie in den vergangenen Jahren fast regelmäßig mit dem Forschungszentrum Jülich oder dem Helmholtzzentrum vereinbart waren, steht in diesem Jahr nicht auf dem Plan. Dafür wird wohl nach den Sommerferien ein Zeppelin in Richtung Niedersachsen aufbrechen. Mehr wollte Michael Schieschke dazu gestern noch nicht sagen.

Nach der Premiere im vergangenen Jahr bietet die Zeppelin-Reederei erneut Fallschirmsprünge aus dem Luftschiff an. "Das war ein Riesenerfolg", fasst Pressesprecherin Andrea Fischer die große Nachfrage aus der Szene zusammen. Je vier Flüge wird es am 18. Juni und am 30. September geben, bei denen jeweils vier Fallschirmspringer erneut die Gelegenheit erhalten, aus etwa 700 Metern Höhe aus dem Zeppelin zu springen. Der erste Termin sei bereits ausgebucht. Das trifft auch auf die Flüge zum Seehasenfest-Feuerwerk zu. Beim Seenachtfest in Konstanz kann der Zeppelin übrigens kein Gast sein. Wegen des Nachtflugverbots am Flughafen reicht das Zeitfenster nicht aus, um nach dem Feuerwerk wieder rechtzeitig in Friedrichshafen zu sein.

Während zwei Zeppeline hierzulande im Flugbetrieb sind, beginnt im April in Ohio die Montage des dritten Luftschiffs für den US-Reifenkonzern Goodyear. Die Hülle befindet sich derzeit zu Testzwecken im Zeppelin-Hangar Friedrichshafen. Das an die Amerikaner verkaufte Luftschiff ist der achte bisher gebaute Zeppelin NT. Nummer drei, der seit 2003 unterwegs ist, fliegt übrigens dem Ruhestand entgegen. Die "alte Dame" soll im Jahr 2019 Platz machen für Nummer vier, der heute in Containern lagert und bis dahin neu aufgebaut wird.

