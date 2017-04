Friedrichshafen Zeppelin-Anlagenbau in Friedrichshafen läuft wieder rund

Diese Sparte des Baumaschinen-Unternehmens schreibt wieder einen ordentlichen Gewinn. Zurzeit wird ein 60-Millionen-Auftrag für ein sibirisches Werk abgewickelt.

Friedrichshafen – "Nach zwei bitteren Jahren", wie es Finanzchef Christian Dummler am Freitag formulierte, weist die Sparte Anlagenbau des Zeppelin-Konzerns wieder einen ordentlichen Gewinn aus. Für 2016 werden in der Bilanz sieben Millionen Euro ausgewiesen. Nur eine Million Euro war im Jahr davor erwirtschaftet worden. Mit 13 Millionen Euro Verlust in 2013 und sechs in 2014 steckte diese Sparte tief in den roten Zahlen. Peter Gerstmann, Vorstandsvorsitzender, wies bei der Präsentation der Bilanz für 2016 darauf hin, dass es gelungen sei, den Anlagenbau wieder nachhaltig auf die Erfolgsspur zu bringen. Innerhalb des Konzerns wurden die Fertigungskapazitäten am Stammsitz in Friedrichshafen gebündelt. Dafür wurde ein Werk in Belgien geschlossen – 28 Arbeitsplätze fielen dort weg. Im Zuge dieser Veränderung verkaufte der Konzern eine Teilfläche des belgischen Areals für 1,2 Millionen Euro, wie Dummler auf Nachfrage sagte.

Der Zeppelin-Konzern investiere weiter in den Standort Friedrichshafen, sagte Gerstmann am Rande der Bilanzpressekonferenz in einem Gespräch mit dem SÜDKURIER. Aktuell wird hier ein 60-Millionen-Auftrag für ein Werk in Sibirien abgewickelt – der bisher größte Einzelauftrag im Anlagenbau. Diese Zeppelin-Siloanlage dient dazu, Polyolefine (Kunststoffe) herzustellen. Neben diesem Großauftrag konnte der Anlagenbau im vergangenen Jahr den höchsten Auftragseingang seit Bestehen ausweisen. Zurzeit ist das Häfler Werk so stark ausgelastet, dass eine Schicht auch samstags arbeitet, wie Gerstmann sagt. Bis zu 200 Aufträge werden hier bewältigt, wie Produktionsleiter Harald Schneider bei einer Besichtigung der Fertigung schilderte. Für den Silobau werden jährlich rund 2500 Tonnen Aluminium benötigt.

Ein wichtiges Anliegen ist es Peter Gerstmann, den ganzen Konzern digital bestens auszurichten. Auch in der Silofertigung werden digital gesteuerte Komponenten und verfahrenstechnische Lösungen für die Kunststoffherstellung und die -verarbeitung eingesetzt. Was für den Silobau gilt, gilt erst recht für das Hauptgeschäft des Konzern, das Geschäft mit Baumaschinen. Via Internet-Plattform können Kunden sich jetzt die Ausstattung des Baggers ihrer Wahl selber zusammenstellen. Und inzwischen werde jedes dritte Ersatzteil online geordert, schilderte Michael Heidemann, Vizechef des Zeppelin-Konzerns.

Das Geschäftsjahr 2016 bezeichnete Gerstmann als ein sehr erfolgreiches. "Wir haben uns außerordentlich gut gegenüber den Wettbewerbern geschlagen", sagte er. Vom Erfolg des Stiftungsunternehmens profitieren auch alle Mitarbeiter des Zeppelin-Konzerns – sie erhalten eine Prämie.

Geschäft übers Internet

Peter Gerstmann treibt als Chef des Zeppelin-Konzerns dessen Digitalisierung voran. Als neue Geschäftseinheit wurde dafür Z Lab gegründet. Hier sind alle Maßnahmen gebündelt. Diese Einheit dient auch dazu, neue Geschäftsfelder zu erschließen. Als Ziel hat Gerstmann ausgegeben, dass 50 Prozent des Geschäfts bis 2025 über digitale Kanäle kommen soll. Erfolgreich war das Unternehmen bereits mit einer Verkaufsaktion, die auf einem Film auf dem Youtube-Kanal basierte. Während eines Zeitraums von vier Wochen hatte es 170 000 Zugriffe gegeben. 38 Minibagger orderten beispielsweise Gärtner, nachdem sie diesen Film gesehen hatte, sagte Michael Heidemann. "Viele kamen auch über Facebook zu uns. Wir hätten nicht gedacht, dass wir so neue Kunden gewinnen können", fügte der Vizechef des Zeppelin-Konzerns hinzu. (dim)