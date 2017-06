Friedrichshafen Zeitreisen an der Albert-Merglen-Schule

Schülerinnen und Schüler begeistern mit einem rasanten Musical. Der alte Hippokrates, Cowboys, Roboter und hilfsbereite Außerirdische säumen die Reise auf dem Zeitstrahl.

Typisch Kinder: Gehen einfach heimlich auf den Dachboden der Albert-Merglen-Schule – obwohl Rektorin Silvia Fakner das streng verboten hat. Andererseits möchte man in solch einem Fall als Erwachsener auch mal wieder Kind sein, oder? Wie auch immer: Es passiert das, was passieren muss. Die Mädchen und Jungs stoßen bei ihrer Entdeckungstour natürlich auf etwas Seltsames, etwas Eigenartiges, von dem man immer schon geträumt hat – eine Zeitmaschine. Los geht’s zurück in Zukunft und Vergangenheit. Das Abenteuer kann beginnen.

Vorhang auf für das Schülermusical „Die unglaubliche Reise in der Zeitmaschine“, das von Schülerinnen und Schülern der Albert-Merglen-Schule in bezaubernder Weise auf die Bühne gebracht wurde. Insgesamt 52 Akteure des Musical-AG, der Zirkus-AG und des offenen Angebots zogen unter der Gesamtleitung von Sandra Bader wirklich alle Register, schauspielerten und sangen mit Feuereifer. Ob das Vehikel auch funktioniert? Aber ja! Viel Jahre zurück und in die Zukunft gebeamt gibt’s viel Spannendes zu sehen. Zum Beispiel schillernde Urzeitfische, grüne Marsmännchen, auch knallharte Cowboys. Die Reise geht ins finstere Mittelalter, sogar zu den alten Griechen. Und in fernen Zeiten trifft man auf eine vollautomatische Welt, die von einer Koch-Wasch-Bügel-Spülmaschine gesteuert wird.

Der Spaßfaktor war bei den beiden Aufführungen am Donnerstag groß, bei den begeisterten Zuschauern genauso wie bei den jungen Künstlerinnen und Künstlern. Viel Grund, auf ihre Schüler stolz zu sein, hatte natürlich auch die Schulleiterin. „Solch eine Aufführung ist für uns Jahr für Jahr eine tolle Sache. Konzentration und Ausdauer, auch das Selbstbewusstsein der Kinder werden gestärkt. Und die Musik spielt eine große Rolle“, freut sie sich mit allen Beteiligten. „Ein echtes Highlight für die ganze Schule“, bestätigt auch Claudia Köhler, Mutter einer der Akteurinnen. „Für die Kinder schön, für uns als Eltern bewegend. Und wenn man bedenkt, wieviel Arbeit dahintersteckt, dann kann man allen nur gratulieren“, fasst sie ihre Eindrücke zusammen.

„Fahr mit uns ins Niemandsland, öffne deine Wand.“ Jetzt ist der Herr der Gezeiten dran. Auch der Chor muss in ständig neue Rollen schlüpfen. Wer will nicht mal mit hilfsbereiten Aliens in Kontakt kommen, auf der Milchstraße surfen oder ein wenig von der Heilkunst des alten Hippokrates erfahren. Die wilden Cowboys in Texas, die haben es sowieso gut. Sie reiten Tag und Nacht, um sich dann am Lagerfeuer die tollsten Geschichten zu erzählen. Und kaum zu glauben, wie gut sie mit ihren Steckenpferden tanzen können.

Mittelalter? Hexen und Quacksalber. Muss also nicht unbedingt sein. Aber vor der Zukunft braucht man keine Angst zu haben. Da gibt es keine eierlegende Wollmilchsau, sondern eine Universalmaschine namens Frau Maier, die scheinbar alles im Griff hat – oder auch nicht. Gut zu wissen. Und eine weitere interessante Erkenntnis, die man aus diesem rasanten Musical ziehen durfte. Kompliment und viel Applaus für eine hervorragende Gesamtleistung!