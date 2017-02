Friedrichshafen Zehn Jahre Medienhaus am See

Zehn Jahre Medienhaus am See

Vor zehn Jahren eröffnete das Medienhaus am See. Inzwischen gehört die Bibliothek für viele Menschen zum Alltag. Auch weil sie ihre ganz eigene Atmosphäre verströmt.

Kurz nach zehn Uhr, das Medienhaus öffnete gerade seine Türen, sitzen bereits einige Besucher im Lesebereich im Erdgeschoss. Abgesehen vom Rascheln der Zeitungsseiten und gedämpften Gemurmel am Info-Schalter herrscht eine lebhafte Ruhe, die jedem Bücherei-Gänger vertraut ist: Bibliotheks-Ruhe.

An diesem Morgen muss der Sonnenschutz schon früh heruntergelassen werden. Einige Leser in der Galerie im zweiten Stock halten schützend die Hand vor die Augen, so stark scheint bereits die Sonne durch die raumgroße Fensterfront. Ist die Sonne nicht im Weg, reicht der Blick weit über die gegenüberliegende Seite des Sees. "Die Sicht von hier oben auf den See ist natürlich herrlich", sagt Sabine Giebeler, die seit Anfang 2015 das Medienhaus leitet. Nur die Fußgänger-Promenade trennt das Medienhaus vom Wasser.

In einem der Sessel direkt vor der Glasfront sitzt Willy Storz aus Friedrichshafen. Einmal in der Woche komme er mindestens ins Medienhaus, je nachdem wie es die Zeit zulässt: "Ich leihe zwar auch Bücher aus, doch hauptsächlich bin ich zum Lesen da, oft gut zwei Stunden. Ich schätze das Licht und die Helligkeit hier." Gut versteckt in einer der Sehecke sitzt Alexander Markovic. Der 18-jährige Schüler kommt gerne zum Lesen hierher und genießt vor allem die Ruhe des Hauses. Nur wenige Regalreihen weiter sucht eine ältere Frau begleitet von ihrem Mann nach einem bestimmten Roman von Rosamunde Pilcher. Eine Angestellte der Bibliothek kann ihr leider nicht weiterhelfen. Der Roman ist nicht im Sortiment. Doch thematisch ähnliche Romane sind schnell gefunden. Mit leeren Händen soll niemand das Medienhaus verlassen.

Wieder im Erdgeschoss, immer mehr Menschen machen es sich jetzt in der Lesecke bequem. So auch Manfred Ehrle, der in die aktuelle Ausgabe des Spiegels vertieft ist. Der 73-jährige Friedrichshafener kommt schon seit 60 Jahren in die städtische Bücherei und hat entsprechend vieler ihrer Umzüge miterlebt. Der Elektrotechniker kommt mindestens einmal in der Woche ins Medienhaus. "ich bin oft in den Morgenstunden hier, leihe auch viel aus. Zuletzt den Roman "Wer die Nachtigall stört". Neben Romanen interessiert sich Ehrle vor allem für naturwissenschaftliche Literatur. "Hier würde ich mir ein größeres Angebot wünschen. Doch viele Bücher wurden auf meinen Vorschlag hin schon angeschafft", sagt Ehrler.

Rund 115 000 Medien finden sich in dem gläsernen Haus. Und davon ganz unterschiedliche Arten. Ab dem Kunstfreitag am 3. März gibt es im Medienhaus Kunst zum Ausleihen. "In der Artothek stehen dann 150 Bilder zur Auswahl, alles Originale", sagt Sabine Giebeler nicht ohne Stolz. Für drei Monate besteht für Nutzer dann die Möglichkeit, sich beispielsweise eine Zeichnung von Joseph Beuys über dem heimischen Sofa aufzuhängen. Zu finden ist im Medienhaus auch ein originaler Picasso. Laut Sabine Giebeler eines der wertvollsten Stücke im Haus.

Im ersten Stockwerk hat sich Sonja Wagner gerade einen Roman ausgeliehen. Dafür geht sie zu einem der Selbstverbucher. Einmal auflegen und schon kann sie das Buch für drei Woche mit nach Hause nehmen. Die 22-Jährige studiert an der Dualen Hochschule Luft- und Raumfahrttechnik am Campus in Friedrichshafen. Sie kommt öfters in das Medienhaus am See, um sich Literatur für das Studium aber auch für sich selbst auszuleihen. Seit September wohnt sie in Friedrichshafen und schätzt den Ort der Bibliothek direkt am See. "Die Lage ist schon toll hier." Auch wenn sie das System der Beschriftung der einzelnen Gattungen nicht ganz geglückt findet, ist sie von der Größe des Hauses beeindruckt. Und die Zahlen sprechen eine deutliche Sprache. Auf 2583 Quadratmeter verteilen sich sämtliche Bücher, Filme, CDs, Zeitschriften, Hörbücher und bald auch Kunstwerke. Im Kiesel, dem unübersehbaren Veranstaltungsraum im Foyer, finden regelmäßig Kinovorstellungen für Kinder, Autorenlesungen, Vorträge oder Konzerte statt.

Dirk Eckel kommt am liebsten zum Lesen in das Medienhaus und sitzt bevorzugt in der Lesecke. "Toll finde ich, dass direkt an das Medienhaus ein Restaurant angrenzt", sagt der 46-jährige Häfler. Die Lesebereich an sich findet er allerdings ein wenig zu klein geraten. "Der könnte etwas großzügiger sein. In Ravensburg ist das besser gelöst worden." Doch dafür ist Eckel vom Angebot der Zeitungen und Zeitschriften begeistert.

Am Eingang, unweit der Bücherausstellung zu unterschiedlichen Themen, steht Vorlesepatin Annerose Lerner. Sie ist nicht nur begeisterte Medienhausgängerin, sondern gehört inzwischen selbst zum Team des Hauses. Regelmäßig liest die Ailingerin Kindern im Alter zwischen vier und sechs Jahren vor. "Ich kann die Bücher, die ich den Kindern vorlese, selbst aussuchen. Das finde ich besonders schön", freut sich die 70-Jährige. Zunächst hat Annerose Lerner nur privat vorgelesen. "Angefangen hat es mit Harry Potter", erinnert sie sich. Gleich nach der Rente hat sie dann beim Medienhaus angefragt, ob Lesepatinnen gesucht werden. Seitdem liest sie regelmäßig vor und die Kinder sind davon begeistert. Die Vorlesestunden sind immer gut besucht. "Vor Jahren las ich aus einem Piratenbuch vor. Da bekamen die Kinder ein Bötchen mit einer Piratenfahne, das kam sehr gut an." Für Annerose Lerner ist das gläserne Gebäude am See mehr als nur eine Bibliothek. "Ich sitze oft hier bei den Zeitschriften, wenn ich auf meinen Mann warte. Auch mit Besuch komme ich oft hierher. Das Haus gehört schon richtig zur Familie", sagt Lerner lächelnd.

Großer Familientag

Anlässlich zehn Jahre Medienhaus am See und Kultur im Kiesel lädt das Team am Samstag, 4. März, zu einem großen Familientag ein. Zu Gast ist Clown Dido, der für die Kinder Luftballons modelliert und für jeden Gast eine kleine Überraschung bereithält. Um 12 Uhr wird im Ausguck eine Arabisch-deutsche Vorlesestunde angeboten. Ebenfalls gibt es eine Button-Werkstatt im Foyer und das Medienhaus-Maskottchen Frieda warten mit einer Fotobox auf kleine Besucher in der Kinderabteilung, um mit ihnen gemeinsam Selfies zu knipsen. Führungen durch das Medienhaus für Erwachsene finden um 11 und 13 Uhr statt. Der Familientag beginnt um 10 Uhr. Parallel zum 10-jährigen Bestehen finden Veranstaltungen im Kiesel statt. (dba)