vor 5 Stunden Manfred Dieterle-Jöchle Friedrichshafen ZF stellt 130 neue Leute ein

Das Traxon-Getriebe von ZF für Lastwagen verkauft sich zurzeit so gut, dass der Automobilzulieferer am Stammsitz in Friedrichshafen 130 neue Leute einstellen wird.