Friedrichshafen/Hyderabad ZF eröffnet Technologiezentrum in Indien

Die ZF Friedrichshafen AG hat am Donnerstag ihr Technologiezentrum in Indien eröffnet. Der Schwerpunkt des "India Technology Center" (ITC) liegt laut Mitteilung des ZF-Konzerns auf der Entwicklung von zukunftsweisenden Elektronik- und Softwarelösungen sowohl für automobile als auch für industrielle Anwendungen.

Damit stärkt ZF nach eigenen Angaben sein globales Forschungs- und Entwicklungsnetzwerk und baut gleichzeitig die lokale Produktentwicklung in Indien aus. „ZF wächst in vielen Regionen erheblich, und das gilt insbesondere für Indien. Daher freuen wir uns, ab sofort Teil der als Innovationszentrum bekannten Unternehmenslandschaft in Hyderabad zu sein“, sagte der ZF-Vorstandsvorsitzende Stefan Sommer bei der Eröffnung. „In einer dynamischen und zunehmend digitalen Welt ist Geschwindigkeit entscheidend. Wir sind stolz, dass wir den Aufbau des India Technology Center in so kurzer Zeit abschließen konnten.“



ZF hatte den Bau des ITC im September 2016 angekündigt. Über die nächsten fünf Jahre plant ZF Investitionen von 15 Millionen Euro in den Standort. Bis zum Jahr 2020 sollen 2500 Ingenieure im ITC arbeiten. Mamatha Chamarthi, Chief Digital Officer bei ZF, ergänzte: „Das India Technology Center fügt sich nahtlos in das Forschungs- und Entwicklungsnetzwerk bei ZF ein und wird einen wichtigen Eckpfeiler für Innovationen bilden. Die Nachfrage nach Software-Lösungen steigt, und ZF erhöht die Kapazitäten in diesem Bereich exponentiell. So können wir unsere Kunden bei ihren sowohl globalen als auch lokalen Wachstumsbestrebungen unterstützen.“ Die Aktivitäten des Technologiezentrums konzentrieren sich in Zusammenarbeit mit den globalen Entwicklungsteams hauptsächlich auf Elektronik- und Software-Innovationen. Gleichzeitig soll das ITC auch die lokale Forschung und Produktentwicklung stärken.

ZF setzt laut Mitteilung "gezielt auf den großen Talentpool des Landes", um sein Portfolio an intelligenten mechanischen Systemen weiterzuentwickeln. „Wir freuen uns, ZF in Telangana willkommen zu heißen, und werden dem Unternehmen unsere volle Unterstützung zukommen lassen“, sagte K. T. Rama Rao, Minister für IT, Stadtentwicklung, Industrie und Handel des Bundesstaats Telangana. „Telangana bietet eine erstklassige Infrastruktur sowie industriefreundliche Rahmenbedingungen. Die Anwesenheit eines weltweit führenden Konzerns wie ZF in Hyderabad wird unsere Position als Wachstumszentrum für die Automobilindustrie weiter stärken.“