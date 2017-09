Friedrichshafen ZF bremst mit neuem Konzept-Auto Geisterfahrer aus

Neues Konzept-Auto des Automobilzulieferers aus Friedrichshafen ist auf der Internationalen Automobilausstellung in Frankfurt zu sehen.

Keine Chance mehr, ein Geisterfahrer zu werden: Die Computer-Technik im neuesten Konzeptfahrzeug, dass die ZF kommende Woche auf der Internationalen Automobilausstellung (IAA) präsentiert, verhindert, dass der Fahrer verkehrt auf eine Autobahn auffährt. Die im Fahrzeug eingebauten Kameras erkennen die Verbotsschilder und bremsen den Wagen bis zum Stillstand ab, obwohl der Fahrer noch auf dem Gas steht. Zudem schalten sich sofort das Abblendlicht und die Warnblinkanlage ein, um entgegenkommende Fahrzeuge vor dem Falschfahrer zu warnen. Im Juni überzeugte sich ZF-Chef Stefan Sommer sowie weitere Mitglieder des Vorstandes und des Aufsichtsrates auf einer Teststrecke in Österreich von der Qualität dieses neuen Fahrzeugs.

Jedes Jahr muss Gerhard Gumpoltsberger und sein Team einen neuen Prototypen präsentieren, mit dem das Unternehmen weitere Akzente im Automobilmarkt setzen will. Er leitet die Abteilung Innovationsmanagement und Erprobung bei der ZF. Für die IAA, die von 14. bis 24. September stattfindet, hat er einen VW Touran komplett umbauen lassen. Das Auto schnurrt über die Straße, denn es wird ausschließlich elektrisch angetrieben. Verbaut wurden die neuesten Kameras und Sensoren, die die Fahrer unterstützen sollen. Registriert der Bordcomputer, dass der Fahrer nicht mehr reagiert, weil er beispielsweise einen Schwächeanfall erlitten hat, wird der Wagen automatisch an den Fahrbahnrand gefahren und geparkt. Im Auto gibt es einen Anti-Ablenkungsassistenten, dessen Basis eine lernfähige, laserbasierte Innenraum-Kamera ist: Diese erfasst nach ZF-Angaben die Position des Kopfs des Fahrers dreidimensional und zuverlässig bei Tag und bei Nacht, selbst bei schwierigen Lichtverhältnissen.

Da Ablenkung nach zu schnellem Fahren die zweithäufigste Ursache für Unfälle ist, setzt ZF auf diese Entwicklung. Rund jeder zehnte Verkehrstote geht laut einer Studie des Allianz Zentrums für Technik mittlerweile auf den Faktor Ablenkung zurück. In Deutschland verloren dadurch im Jahr 2016 rund 350 Personen ihr Leben, 94 mehr als durch Alkohol am Steuer.

Wie Gerhard Gumpoltsberger auf einer österreichischen Teststrecke gegenüber dem SÜDKURIER schilderte, arbeiten bis zu 100 Ingenieure an der Aufgabe, ein neues Konzeptauto zu entwickeln. ZF-interne Vorgabe ist es, jedes Jahr auf der IAA ein neues derartiges Fahrzeug zeigen zu können. Bereits heute plant Gumpoltsbergers Team für die IAA 2018. Die im Konzeptauto für 2017 eingebauten Systeme sind für ZF "entscheidende Wegbereiter für die Übergangsphase zwischen assistiertem und autonomem Fahren". "Vision Zero Vehicle", heißt das ZF-Fahrzeug. „Vision Zero" steht bei der ZF für den Gedanken, Mobilität ohne Emissionen und ohne Unfälle zu ermöglichen. „Null Verkehrsunfälle und null Emissionen werden erst möglich, wenn alle Transportmittel elektrisch, autonom und vernetzt fahren. Daran arbeiten wir mit Hochdruck“, sagt Stefan Sommer.

IAA in Frankfurt

Die 67. Internationale Automobil-Ausstellung (IAA) unter dem Motto „Zukunft erleben“ widmet sich den Kernthemen der automobilen Transformation. Dazu gehören nach Angaben der Frankfurter Messe insbesondere das vernetzte und automatisierte Fahren, die Elektromobilität sowie neue Mobilitätskonzepte für die Stadt der Zukunft. Nach zwei Veranstaltungstagen, die ausschließlich Fachbesuchern vorbehalten sind, ist die IAA von Samstag, 16. September bis Sonntag, 24. September, täglich von 9 bis 19 Uhr für das breite Publikum geöffnet. Tagestickets kosten 14 Euro, am Wochenende 16 Euro.