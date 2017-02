Friedrichshafen ZF-Stipendiaten suchen in der Wiederholung das Neue

Die Künstler Micha Payer und Martin Gabriel sind ins ZF-Turmatelier eingezogen. Beim Kunstfreitag in dieser Woche stellen sie ihre Arbeit vor.

In 25 Jahren hat im ZF-Atelier im Turm des Zeppelin-Museums erst ein Künstlerpaar gelebt. Mit Micha Payer und Martin Gabriel aus Wien ist nun das zweite eingezogen. Und sie sind wohl das erste Paar, das sein Kind mitbringt: Frida kommt an diesem Nachmittag gerade von der Goofenfasnet im GZH; und wenn die Fasnetsferien vorbei sind, geht sie in Friedrichshafen zur Schule.

Payer und Gabriel konzentrieren sich vor alllem auf die Zeichnung, und sie kennen keine Arbeitsteilung. Von wem nun welcher Einfall stammt, wer auf einem Blatt welche Partie gezeichnet hat, ist am Ende nicht feststellbar – „und auch nicht wichtig“, sagen sie. Die Wiederholung ist das zentrale Thema ihrer Kunst, und sie behandeln es vor allem in sehr genauen, sehr detaillierten Zeichnungen.

Wiederholung – da kann man an Giorgio Morandi denken, der sein Leben lang immer und immer wieder ein paar Flaschen malte. Dieser kontemplative Aspekt der Wiederholung ist es aber nicht, woran die Beiden interessiert sind. Wenn es einen Fokus in ihrer Arbeit gibt, dann gleitet er wie das Okular eines Mikroskops über einen Objektträger und findet dabei, fragend und forschend, immer neue Phänomene innerhalb des untersuchten Feldes.

Da ist etwa der Aspekt der Wiederholung im Kunstmarkt. Der Markt verkultet das Originalkunstwerk, das es nur ein einziges Mal gibt. Existiert eine Arbeit mehrfach, dann ist es Auflagenkunst, und die ist günstiger. Payer und Gabriel schließen diesen Mechanismus kurz, in ihrem Zyklus der „wiederholten Individualfälle“. Da ist etwa jene sehr aufwändige Zeichnung, die sie dreimal hergestellt haben – was sie ein gutes halbes Jahr beschäftigte. Die drei Zeichnungen zeigen Blumen und Früchte, wie in einem Herbarienbuch, aber zusammengedrängt zu einer barocken Überfülle.



In Farbschattierungen unterscheiden sich die Blätter an manchen Stellen; auch in der Optik ist jedes so ein Original. Das wirkt zum einen der Abwertung von Auflagenkunst entgegen, ebenso wie es die Spitzenstellung des Originalkunstwerks herabsetzt. Und diese Herabsetzung geht weiter: die dreimal gefertigte Originalzeichnung sieht nämlich aus wie das Dekor eines Vorhangstoffs, auf dem sich unkrautfreie Kulturpflanzen versammeln. Das Original wirkt wie ein abgemaltes Serienprodukt. Es wurden also mit sehr viel Arbeit Originale geschaffen, die auf ihre eigene Originalität keinen Wert legen. Der Akt der „kreativen Verweigerung“ ist damit komplett – und dass er ohne tösende Revolte vonstatten geht, sondern leise, ist nicht ohne Schönheit.

Wenn sich Motive auf demselben Blatt wiederholen, dann ergibt sich daraus leicht ein Ornament. Das kann, muss aber nicht so sein. Wo verläuft hier die Grenze zwischen Chaos und Ordnung? Das fragt man sich bei den Zeichnungen des Künstlerpaars immer wieder. Darauf bewegen sich, auf weißem Grund und aus der Draufsicht, etwa eine Vielzahl von Zweiradfahrern in verschiedene Richtungen durcheinander. Wenn man sich die Szene in Bewegung vorstellt, gleiten die Vehikel dann abgestimmt aneinander vorbei oder krachen sie zusammen? Herrscht hier also Ordnung oder Chaos? Gibt es vielleicht sogar eine Symmetrie in der Anordnung der Figuren, die das Auge nicht erkennt? Und würde vielleicht gerade die geordnete Spiegelgleichheit zum Massencrash führen, eher als das Chaos? Führt also Chaos zu Ordnung und Ordnung zu Chaos?



Solche wimmelbildartigen Zeichnungen stecken voller Fragen. Auch, wenn aus der Vogelperspektive Spaziergänger gezeichnet werden: sie scheinen sich verabredet zu haben, mit ihren Körpern ein Schriftband aus Buchstaben zu bilden – aber entweder das Band zerfällt schon wieder oder es ist noch nicht fertig, denn lesen kann man es nicht. Zerfall und Bildung von Ordnung stehen auf der Kippe. Aber vielleicht ist das Zusammentreffen nur ein Zufall, der den Betrachter an ein Zeichen glauben lässt.

Payer und Gabriel haben gerade ihr Künstlerbuch „Aus Fragmenten...Eine Welt“ (22 Euro) veröffentlicht, das eine Vielzahl ihrer Zeichnungen enthält. Es ist zugleich eine Art Begriffslexikon auf einer geistigen Landkarte, bei der allerdings niemand die Himmelsrichtung bestimmt. Stichwörter wie „Ordnung“, „Bewegung“ oder „Spiel“ kommen darin vor, und Geistesgrößen wie Erwin Schrödinger, Paul Virilio oder Ludwig Wittgenstein lassen sich in Textzitaten darüber aus. In welcher Beziehung stehen diese Gedanken zu den Zeichnungen? Das bestimmt der Leser, denn beim Lesen und Betrachten entsteht in ihm ein endlos-instabiles Geflecht von Bezügen. Das Buch ist eine geistige Fundgrube, in der Kunst, Wissenschaft und Philosophie einander durchdringen.

Anschaulich wird das in den neuesten Zeichnungen, die schon in Friedrichshafen entstanden sind: Sie zeigen ein Fragment des Holsinger-Meteoriten, der vor Urzeiten in Arizona einschlug und dem Zeitalter der Dinosaurier auf der Erde ein Ende setzte. In mehreren Zeichnungen, aus verschiedenen Winkeln haben die Künstler den Meteoriten dargestellt; immer sieht er ein wenig anders aus, aber jede dieser Bleistiftzeichnungen ist ungemein genau gearbeitet. Der Hintergrund der Blätter steht dazu im Gegensatz: Zufällig aufs Blatt getropfte Tuscheflecken, im Papier zerlaufen, befinden sich darauf. Zwischen den scharfen Varianten in der Darstellung des Meteoriten und den Zufallsflecken sieht Martin Payer eine Verbindung: „Es war eine Zufälligkeit, dass der Meteorit einschlug und in der Entwicklung des Lebens sehr viel verändert hat“, sagt er. „Dass wir auf der Welt sind, ist nur eine Variante des Daseins. Es hätte auch ganz anders kommen können.“

Es hätte auch ganz anders kommen können – ein Satz, der sich ebenso auf den Weg dieser beiden Künstler beziehen lässt. „Menschen brauchen die Zuordenbarkeit. Sie fühlen sich sicher, wenn ein Künstler sich wiederholt“, sagt Micha Payer. „ Aber uns interessiert eher das Subtile an der Wiederholung als die Gestaltung von Varianten des Gleichen.“ So wird die Wiederholung zum Aufbruch ins Neue.

Micha Payer und Martin Gabriel stellen ihre Arbeit am Kunstfreitag, 3. März, ab 19 Uhr im ZF-Turmatelier im Zeppelin-Museum vor.