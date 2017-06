Friedrichshafen ZF-Info-Night vermittelt Einblicke in die Arbeitswelt der Zukunft

Datenbrillen geben einen Vorgeschmack auf die „Ausbildung 4.0“. Außerdem gibt es bei der ZF-Info-Night ein vielfältiges Programm mit Experten und Mitmachaktionen.

Ganz im Zeichen der Zukunft steht die ZF-Info-Night. Unter dem Motto „Are you ready for future? – Ausbildung@ZF“ verspricht der Technologiekonzern am 7. Juli von 17 bis 21 Uhr Ein- und Ausblicke in die Ausbildung von morgen – und darüber hinaus Spaß und Informationen, wie aus einer Pressemitteilung des Unternehmens hervorgeht.

Zu den Höhepunkten der Veranstaltung im Ausbildungszentrum gehören zwei Exemplare der "HoloLens". Mithilfe dieser Augmented-Reality-Brille steuern die Besucher Autos durch eine Szenerie, in der die Wirklichkeit und die virtuelle Welt miteinander verschmelzen. Die Brillen mit dem eigens für ZF entwickelten Programm hat der Konzern erst vor wenigen Wochen auf der Ideen-Expo in Hannover vorgestellt – als einziger der dort vertretenen 250 Aussteller. „Im Konzern befinden sich diese Datenbrillen gerade in der Pilotphase“, erklärt Stefan Haas, Ausbildungsleiter am Standort Friedrichshafen. „Digitale Fitness wird auch für die Industrie- und Zerspanungsmechaniker unerlässlich, die immer noch die Mehrheit unserer Azubis in Friedrichshafen bilden. Und gerade diese Berufe gewinnen durch neue Technologien an Attraktivität hinzu“, ist Haas überzeugt.

Im Zuge des konzernweiten Projekts „Ausbildung 4.0“ bietet ZF erstmals vier Ausbildungsplätze für Fachinformatiker an, davon je zwei in den Fachrichtungen Systemadministration und Anwendungsentwicklung. Die Zahl der Elektroniker für Automatisierungstechnik steigt von sechs auf acht. Auch bei den DH-Studiengängen weist der Weg in Richtung Digitalisierung und Automatisierung: Die Zahl der DH-Studienplätze für den Bachelor of Science/Wirtschaftsinformatiker und Informationstechniker werden jeweils von drei auf fünf erhöht.

Für diese und alle anderen Angeboten stehen Ausbilder und Auszubildende von ZF als Gesprächspartner ebenso zur Verfügung wie die DHBW Ravensburg und die Elektronikschule Tettnang. Darüber hinaus bietet die ZF-Info-Night eichlich Gelegenheiten, selbst aktiv zu werden: beim Truck Parcours etwa oder beim Bau eines Windrads.