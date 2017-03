Friedrichshafen/Peking ZF-Getriebe in China-Trucks

Mit dem automatischen ZF-Nutzfahrzeug-­Getriebesystem "Traxon" ist laut Mitteilung des Konzerns ein Sprung in einen wichtigen internationalen Markt gelungen.

Das Getriebesystem gehe im neuen Fernverkehrsmodell "Auman EST-A" des chinesischen Herstellers Foton in Serie, so ZF. Eine feierliche Veranstaltung in Peking bildete am Wochenende den Auftakt für die offizielle Markteinführung des "Chinese Truck of the Year".

Dem Serienstart sei eine umfangreiche Entwicklung vorausgegangen, um das Getriebesystem speziell auf die chinesischen Markt- und Fahrzeuganforderungen anzupassen. Teams von ZF in Friedrichshafen und Hangzhou sowie von Foton in Peking arbeiteten Hand in Hand. Ebenfalls zum Einsatz kommt das neue Hinterachssystem "Airtrac", das ZF speziell für schwere Lastwagen entwickelt habe. „Foton ist einer der größten Nutzfahrzeughersteller im chinesischen Markt“, sagt Fredrik Staedtler, verantwortlich für die Division Nutzfahrzeugtechnik der ZF Friedrichshafen AG. Für das automatische Getriebesystem Traxon, das ZF nach eigenen Angaben seit 2015 in Serie produziert, ist Foton der erste chinesische Kunde.

Neben Traxon liefert ZF an Foton die optionale, integrierte Getriebebremse Intarder. Das verschleißfreie Bremssystem übernimmt 90 Prozent aller Bremsungen ohne Beteiligung der Betriebsbremse. Dies erhöht die Sicherheit, senkt den Verschleiß der Betriebsbremse und reduziert damit Wartungskosten und Stillstandszeiten. Sowohl Traxon-Getriebe als auch Intarder werden am Standort Friedrichshafen produziert und von dort nach China an das Foton-Produktionswerk in Peking geliefert.