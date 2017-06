Friedrichshafen ZF-Chef Stefan Sommer sorgt für Irritationen

Zeppelin- und Ulderup-Stiftung weisen Kritik an der Unternehmensführung und Gesellschafterstruktur des Konzerns zurück.

Es war ein Zeitungs-Interview mit ZF-Vostandsvorsitzendem Stefan Sommer, das sowohl in der Stadt Friedrichshafen wie auch bei der Ulderup-Stiftung für Unmut sorgte. Darin hatte der Chef des drittgrößten Automobilzulieferers der Welt moniert, dass die beiden Inhaber der ZF-AG das Unternehmen "in seiner Entwicklung einschränken könnten", wie Sommer es ausdrückte. "In dem Moment, in dem zum Beispiel lokalpolitische Erwägungen aus Friedrichshafen die Unternehmensstrategie bestimmen, wird es kritisch", sagte ZF-Chef Stefan Sommer deutlich in dem Interview mit der Schwäbischen Zeitung, das am Samstag erschien. Zudem gäbe es manches Mal Spannungen zwischen den Gesellschaftern und der Unternehmensführung.

Prompt reagierten die kritisierten Gesellschafter. Die Zeppelin-Stiftung hält 93,8 Prozent, die Dr.-Jürgen-und-Irmgard-Ulderup-Stiftung 6,2 Prozent der Anteile an der ZF. „Die Zukunftsfähigkeit und der unternehmerische Erfolg der ZF Friedrichshafen AG hängen eng mit der besonderen Gesellschafterstruktur zusammen und werden wesentlich durch diese ermöglicht. Als Stiftungsunternehmen genießt die ZF Friedrichshafen AG hervorragende Ausgangsvoraussetzungen, die sich in den über 100 Jahren seiner Geschichte bewährt haben und auch in Zukunft zum langfristigen Erfolg wesentlich beitragen werden", heißt es in der Erklärung, die von Oberbürgermeister Andreas Brand, Joachim Meinecke von der Ulderup-Stiftung und den Fraktionsvorsitzenden des Gemeinderats unterzeichnet wurde. Die Gesellschafter zeigten, so heißt es weiter "eine verlässliche, verantwortungsbewusste und stetige Haltung ... bei der notwendigen nationalen und internationalen Weiterentwicklung des Unternehmens."

Auf Nachfrage, ob es Differenzen zwischen Vorstand, Aufsichtsrat und Gesellschaftern gäbe, teilte ein ZF-Unternehmenssprecher mit: "Wir wollen uns nicht an diesen Spekulationen beteiligen. Die Erklärung der Gesellschafter widerspricht aus unserer Sicht nicht den getroffenen Aussagen."