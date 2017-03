Friedrichshafen ZF-Betriebsratschef: "Wir haben keinen Streit in der Sache"

Vor dem Arbeitsgericht strengten vier Mitglieder des Betriebsrats der Liste "Wir ZFler" Klagen gegen den Betriebsrat des Automobilzulieferers ZF Friedrichshafen AG an. Hintergrund waren nicht gewährte Seminare. Einen Tag vor der entscheidenden Verhandlung wurden diese Klagen mit dem Hinweis auf ein Mediationsverfahren überraschend wieder zurückgezogen.

Wieso strengten Mitglieder des Betriebsrats der Liste „Wir ZFler“ vor dem Arbeitsgericht in Ravensburg eine Klage gegen den ZF-Betriebsrat an?

Der Betriebsrat hat es mehrheitlich nicht für erforderlich gehalten, sie auf ein Seminar zu schicken, um Spezialwissen zu erwerben. Die beiden Betriebsratsmitglieder klagen gegen diesen Beschluss. Die Mehrheit des Gremiums war der Ansicht, dass bisher schon ausreichend viele Mitglieder des 37-köpfigen Betriebsrats entsprechendes Fachwissen erworben haben. Da es sich um Kosten handelt, muss bei einer Entscheidung über Seminare sorgfältig geprüft werden, ob dies für die Arbeit des Betriebsrats erforderlich ist.

Gibt es aufgrund dieser Auseinandersetzung ein Zerwürfnis im ZF-Betriebsrat?

Nein. Die Abstimmungen in den vergangenen drei Jahren haben bis heute gezeigt, dass wir keinen Streit in der Sache haben. 95 Prozent der Abstimmungen in diesem Zeitraum waren einstimmig. Das heißt nicht, dass beim Formulieren eines Ziels oder bei Zwischenberichten über Verhandlungsstände nicht heftig um die beste Lösung gefochten wurde. Das gehört dazu, jeder muss seine Argumente oder Überzeugungen vertreten dürfen. Darauf lege ich persönlich sehr großen Wert. Wir sind dadurch oft auf eine noch bessere Lösung gekommen. Am Ende geht es darum, eine von der Mehrheit getragene Position zu formulieren. Grundsätzlich setze ich auf Teamarbeit.

War die Klage vor dem Arbeitsgericht ein Vorgeplänkel für die Betriebsratswahlen im kommenden Jahr?

Kann sein. Wir haben bei ZF leider bisher Listenwahlen gehabt. Ich bin kein Freund davon. Denn werden Listen gegeneinander in den Wahlkampf geschickt, ist es anschließend schwierig, die Menschen hinter dem gemeinsamen Auftrag zu vereinen. Manche vergessen dann nämlich, dass wir insgesamt Interessenvertreter der Beschäftigten sind. Es gibt deshalb allein schon von Gesetzes wegen im Betriebsrat keine „Regierung“ und keine „Opposition“. Es muss primär darum gehen, geschlossen dafür einzutreten, die Arbeitsplätze und Arbeitsbedingungen abzusichern. Gleichzeitig müssen wir den wirtschaftlichen Erfolg unseres Standortes im Auge behalten. Daher bedarf es keiner Opposition im Betriebsrat.

Welche Themen stehen aktuell auf der Agenda des Betriebsrats?

Eine ganze Menge. Wir müssen das neue Arbeitszeitmodell in der Produktion im Sinne der Beschäftigten vernünftig umsetzen. Wir müssen Antworten finden auf Globalisierung und Verlagerungsabsichten von ZF in Billiglohnländer. Die vereinbarte Beschäftigungssicherung muss durch anspruchsvolle Konzepte (Modellfabrik Autonomes Fahren, Investitionen in neue Geschäftsmodelle) in den nächsten vier Jahren mit Leben gefüllt werden. Zudem sind die Auswirkungen auf unsere Beschäftigten durch Digitalisierung und Industrie 4.0 menschengerecht zu gestalten. Gleichzeitig verhandeln wir aktuell über die Absicherung der Betriebsrente für 50 000 ZFler. Eine riesige Herausforderung. Auch die Erfolgsbeteiligung, die 2017 ausläuft, wollen wir nachhaltig sichern.

Vier Klagen beim Arbeitsgericht

In einer Verhandlung in Ravensburg sollte ein Arbeitsrichter am Freitag über vier Klagen von Betriebsräten beziehungsweise Ersatzmitgliedern gegen den ZF-Betriebsrat entscheiden. Am Donnerstag wurden alle Klagen überraschend zurückgezogen.

Inhaltlich ging es darum, dass die Mehrheit des ZF-Betriebsrats Seminarwünsche der Klagenden ablehnte. Zu solchen Wünschen muss der Betriebsrat einen Beschluss fassen. Bezahlen muss das Seminar das Unternehmen. Mit ihren Klagen wollten die Mitglieder der Liste "Wir ZFler" den Beschluss des Betriebsrats durch einen positiven Entscheid eines Arbeitsrichters ersetzen lassen. Nach Darstellung des ZF-Betriebsratschef habe der Richter beim vorausgehenden Gütetermin durchblicken lassen, dass er den Beschluss des Betriebsrats bestätigt hätte. Die Rücknahme der Klagen wurde von Rechtsanwalt Daniel Pohl mit einem Mediationsverfahren begründet. "Die Parteien wollen sich intern mit einer Mediation versuchen, darum soll das Verfahren nicht durch ein Gericht betrieben werden", schreibt er in einer Stellungnahme auf SÜDKURIER-Anfrage. Der Betriebsratschef sagte gegenüber dieser Zeitung, es habe vor vier Wochen einen Beschluss zu einem Verfahren gegeben, um den Streit zu lösen. Davon sei ihm nichts bekannt, so Pohl. (dim)