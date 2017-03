Friedrichshafen ZF-Betriebsrat will sozialverträgliche Lösung für geplante Verlagerungen

Andere Konzepte fordert Achim Dietrich, Chef des Betriebsrates, für die Planungen des in Friedrichshafen ansässigen Automobilzulieferers ZF, Teile der Buchhaltung, Einkauf und Informatik der europäischen Standorte nach Polen zu verlagern. Grundsätzlich betrachtet er den Weltkonzern ZF als zurzeit ausgesprochen gesundes Unternehmen.

"ZF ist ausgesprochen gesund. Wesentlich für die guten Ergebnisse ist vor allem die sehr gute Leistung der Mitarbeiter weltweit. Auch der Standort Friedrichshafen hat daran einen erheblichen Anteil", sagt Achim Dietrich, Vorsitzender des ZF-Betriebsrats, in einem Gespräch mit dem SÜDKURIER angesichts der Bilanz für 2016, die das Management des Automobilzulieferers am Donnerstag vorlegte.

In diesem Jahr wurden am Hauptsitz in Friedrichshafen im Projekt „Beschäftigungssicherung“ bereits 80 neue Arbeitsplätze geschaffen, vor allem im Umfeld des Themas Autonomes Fahren. Dagegen wurden die Verträge für 16 von 36 befristet Beschäftigten nach 24 Monaten nicht verlängert. Ziel des Betriebsrats sei es nach wie vor, die rund 9000 Arbeitsplätze in Friedrichshafen dauerhaft zu sichern. Dazu gehört für Achim Dietrich auch das Vier-Gruppen-Modell für die Fertigung. Vier Gruppen arbeiten nach dem neuen Modell in drei Schichten. 250 Beschäftigte arbeiten zurzeit in einem auf ein halbes Jahr angelegten Pilotprojekt nach diesem Verfahren. Die Nachtschicht endet erst um 6 Uhr statt bisher um 5 Uhr. Dafür haben die Beschäftigten nach maximal drei Nachtschichten in Folge drei Tage frei. „Wir haben versucht, neueste Gesundheitsaspekte“ in diesem Schichtsystem zu berücksichtigen, so der Betriebsratschef. Für die Flexibilität, an Wochenenden zu arbeiten, gibt es pro Schichtantritt täglich bis zu 50 Minuten Gutschrift, die auf dem persönlichen Zeitkonto des Mitarbeiters gutgeschrieben werden. Es gebe auch kritische Stimmen zu neuen Schichtzeiten und Wochenendschichten. In der Belegschaft sei die Bereitschaft, sich auf das Vier-Gruppen-Modell einzulassen, jedoch deutlich gewachsen. Inzwischen gebe es mehr Bewerber, als im Rahmen des Pilotprojekts Stellen zur Verfügung stehen würden, schildert Dietrich.

Mit dem neuen Schichtmodell würde eine längere Auslastung der Maschinen erreicht, was auch ein Baustein sei, um Beschäftigung am Stammsitz des Automobilzulieferers zu sichern. Mit der Ausweitung der Betriebsnutzungszeit werde die Wettbewerbsfähigkeit der Produktion verbessert. Im Gegenzug investierte ZF am Standort Friedrichshafen in den nächsten fünf Jahren 600 Millionen Euro. Große Hoffnungen setzt Achim Dietrich in diesem Zusammenhang auch auf die Fertigung des Acht-Gang-Getriebes EL 58, das in den nächsten Jahren in Friedrichshafen produziert und montiert werden soll. Einen Prototypen dieses für kleinere Nutzfahrzeuge wie etwa Sprinter weiter entwickelte Getriebe gibt es bereits. Mit der Vorserie wurde bereits begonnen.

Über Kreuz liegt die Arbeitnehmer-Vertretung mit dem ZF-Management, was die geplante Verlagerung von Teilen der Buchhaltung, Einkauf und Informatik der europäischen Standorte nach Polen betrifft. Deutschlandweit sind davon 750 Stellen betroffen, am Standort Friedrichshafen wären es 180. Ein Gutachten, das der Betriebsrat in Auftrag gegeben hat, kommt zum Schluss, dass die Anlaufkosten für dieses Projekt höher seien als die Zahlen, mit denen das Management bisher operierte. Ziel der aktuellen Verhandlung mit der ZF-Spitze sei, einen längeren Übergangszeitraum und sozialverträgliche Lösungen zu erreichen. Einige betroffene Kolleginnen würden beispielsweise schon mehrere Jahrzehnte in der ZF-Buchhaltung arbeiten und würden zurzeit sehr verunsichert in die Zukunft schauen, schilderte Dietrich. "ZF wird das Gutachten der Arbeitnehmervertretung mit den eigenen wirtschaftlichen Annahmen abgleichen.

Haben Sie bitte Verständnis dafür, dass wir uns zu den internen Verhandlungen mit dem Betriebsrat erst äußern, wenn diese zu einem gemeinsamen tragfähigen Ergebnis geführt haben", sagte ein Sprecher von ZF am Donnerstag auf Anfrage.

Nachdem es lange nicht voranging, müssen Management und Betriebsrat bis Anfang April eine Betriebsvereinbarung zum Thema physische und psychische Gefahren im Unternehmen verhandeln. Der Betriebsrat erwirkte hier eine Entscheidung des Arbeitsgerichts, das beiden Parteien auferlegte, in Verhandlungen, die sich mindestens über 15 Stunden erstrecken, zu einer Lösung am Verhandlungstisch zu kommen. „Uns geht es um den Gesundheitsschutz der Beschäftigten. Und dazu gehören auch die psychischen Belastungen“, so Dietrich.